Днем, 18 июня, в Новосибирске, в микрорайоне Родники автомобиль пробил железный забор и влетел на детскую площадку.
Авария случилась во дворе на Краузе, 5.
— Сегодня, около часу дня. Хорошо, что не было ребятишек во дворе и вроде никто не пострадал. Было слышно, как произошёл хлопок, и после 5 минут я сняла первое видео, — рассказала жительница дома Даша.
Как сообщили журналисту НГС в областной ГИБДД, водитель за рулем машины был пьян:
— Водитель в нетрезвом состоянии отказался от прохождения освидетельствования. Не справился с управлением. На месте экипаж ГИБДД оформляет, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Ночью 6 апреля в Куйбышеве начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Инфинити», владельцем которого был задержанный сегодня Ваграм Газарян. Пострадавший же снял видео с места происшествия и сообщал о том, что боится за свою жизнь. Сам майор полиции позднее утверждал, что ДТП было подстроено специально.
Вчера Ваграма Газаряна задержали сотрудники СОБРа, а в Следственном комитете сообщили, что на него завели уголовное дело.