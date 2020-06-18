Днем, 18 июня, в Новосибирске, в микрорайоне Родники автомобиль пробил железный забор и влетел на детскую площадку.

Авария случилась во дворе на Краузе, 5.

— Сегодня, около часу дня. Хорошо, что не было ребятишек во дворе и вроде никто не пострадал. Было слышно, как произошёл хлопок, и после 5 минут я сняла первое видео, — рассказала жительница дома Даша.

Как сообщили журналисту НГС в областной ГИБДД, водитель за рулем машины был пьян:

— Водитель в нетрезвом состоянии отказался от прохождения освидетельствования. Не справился с управлением. На месте экипаж ГИБДД оформляет, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.