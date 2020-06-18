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В этот момент на площадке не было детей&nbsp;

В этот момент на площадке не было детей 

Днем, 18 июня, в Новосибирске, в микрорайоне Родники автомобиль пробил железный забор и влетел на детскую площадку.

Авария случилась во дворе на Краузе, 5.

— Сегодня, около часу дня. Хорошо, что не было ребятишек во дворе и вроде никто не пострадал. Было слышно, как произошёл хлопок, и после 5 минут я сняла первое видео, — рассказала жительница дома Даша.

Как сообщили журналисту НГС в областной ГИБДД, водитель за рулем машины был пьян:

— Водитель в нетрезвом состоянии отказался от прохождения освидетельствования. Не справился с управлением. На месте экипаж ГИБДД оформляет, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Ночью 6 апреля в Куйбышеве начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Инфинити», владельцем которого был задержанный сегодня Ваграм Газарян. Пострадавший же снял видео с места происшествия и сообщал о том, что боится за свою жизнь. Сам майор полиции позднее утверждал, что ДТП было подстроено специально.

Вчера Ваграма Газаряна задержали сотрудники СОБРа, а в Следственном комитете сообщили, что на него завели уголовное дело.

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дтпГИБДД
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