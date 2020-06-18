В Новосибирске перед парадом Победы начали заваривать люки на Красном проспекте

На Красном проспекте в Новосибирске начали заваривать крышки канализационных люков перед парадом Победы.
— В рамках подготовки к параду на Красном проспекте кинологи проверяют все люки, а работники соответствующих служб заваривают их, — рассказал очевидец Иван.
Информацию подтвердил Сергей Зубков, начальник диспетчерской службы «Горводоканала» — специалисты этого предприятия заваривают люки.
— Это — антитеррористические мероприятия перед всеми праздниками. Потом, после того, как проходит праздник, приезжают и срезают сварку, — объяснил Зубков.
Специалист пояснил, что работы закончат за один день, они никак не повлияют на движение автомобилей.
Парад Победы пройдёт в Новосибирске 24 июня. Доступ зрителей на Красный проспект ограничат, а движение автомобилей перекроют.