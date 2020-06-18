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В Новосибирске перед парадом Победы начали заваривать люки на Красном проспекте

В «Горводоканале» объяснили, что после парада сварку срежут

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Крышки люков в центре города начали заваривать сегодня днём

Крышки люков в центре города начали заваривать сегодня днём

На Красном проспекте в Новосибирске начали заваривать крышки канализационных люков перед парадом Победы.

— В рамках подготовки к параду на Красном проспекте кинологи проверяют все люки, а работники соответствующих служб заваривают их, — рассказал очевидец Иван.

Информацию подтвердил Сергей Зубков, начальник диспетчерской службы «Горводоканала» — специалисты этого предприятия заваривают люки.

— Это — антитеррористические мероприятия перед всеми праздниками. Потом, после того, как проходит праздник, приезжают и срезают сварку, — объяснил Зубков.

Специалист пояснил, что работы закончат за один день, они никак не повлияют на движение автомобилей.

Парад Победы пройдёт в Новосибирске 24 июня. Доступ зрителей на Красный проспект ограничат, а движение автомобилей перекроют.

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Красный проспектканализационный люкПарад Победы
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