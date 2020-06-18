В Новосибирском районе полиция нашла мужчину, который ударил ножом в грудь своего знакомого дальнобойщика. Конфликт между ним и потерпевшим произошел в тот момент, когда они вспоминали своё криминальное прошлое.



Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

— 17 июня в 18:10 бригадой скорой помощи со стоянки большегрузного транспорта возле поселка Катковский Новосибирского района был доставлен 52-летний водитель-дальнобойщик с ножевым ранением грудной клетки. Сообщение о совершенном преступлении было передано в полицию, — рассказали в ведомстве.

