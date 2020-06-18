В Новосибирском районе полиция нашла мужчину, который ударил ножом в грудь своего знакомого дальнобойщика. Конфликт между ним и потерпевшим произошел в тот момент, когда они вспоминали своё криминальное прошлое.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
— 17 июня в 18:10 бригадой скорой помощи со стоянки большегрузного транспорта возле поселка Катковский Новосибирского района был доставлен 52-летний водитель-дальнобойщик с ножевым ранением грудной клетки. Сообщение о совершенном преступлении было передано в полицию, — рассказали в ведомстве.
Мужчина потерял много крови и попал в реанимации. Полицейские прибыли на место преступления и выяснили, что потерпевший вечером отмечал день рождения со своим коллегой, 54-летним жителем Алтайского края.
Удалось установить, что мужчины вместе распивали спиртное и стали вспоминать своё криминальное прошлое. Ранее они оба отбывали наказание за преступления. Между ними произошёл конфликт. В результате коллега ударил потерпевшего ножом, а затем уехал на автомобиле с места преступления.
— Связавшись со службой безопасности коммерческой компании, в которой работал подозреваемый, сотрудники уголовного розыска отделения полиции №4 «Криводановское» МО МВД России «Новосибирский» установили маршрут движения автомобиля и уже около 20:00 задержали подозреваемого недалеко от поселка Толмачево, примерно в 20 километрах от места совершения преступления. В кабине автомобиля задержанного был обнаружен и изъят нож со следами крови, — сообщила пресс-служба ГУ МВД.
По данному факту возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Сейчас обвиняемому избирают меру пресечения.
Вчера в Сузуне 20-летней девушке и её 19-летнему знакомому предъявили обвинение в убийстве девушки. По версии следствия, обвиняема решилась на это, потому что потерпевшая «неоднократно отбивала у нее молодых людей».