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Френдзона для Барсика: 15 милых фото о необычной дружбе домашних животных

Только на этих кадрах вы увидите, как кошка спит в обнимку с собакой, а котёнок заигрывает с уткой

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Хозяева этих животных точно знают, что их питомцы умеют дружить

Хозяева этих животных точно знают, что их питомцы умеют дружить

Домашние любимцы часто привязываются к своим хозяевам. Но могут ли они проявлять чувства к другим животным, которые живут вместе с ними? Мы собрали 15 историй от жителей Новосибирска, которые однозначно отвечают на этот вопрос — да, могут! Собака воспитывает кота как родного сына, попугай поёт для хомяка, а кошка приходит к улитке, чтобы послушать, как та жуёт огурец. Об этих и других историях дружбы животных читайте в нашей сегодняшней подборке.

Пёс Каспер и кот Шуроповерт любят вместе хулиганить и воровать еду. Если котика кто-то обижает, то он сразу бежит к Касперу за защитой

Пёс Каспер и кот Шуроповерт любят вместе хулиганить и воровать еду. Если котика кто-то обижает, то он сразу бежит к Касперу за защитой

Знакомьтесь — кот Матвей и белочка дегу по имени Бэлла. Они обожают друг друга и любят вместе поиграть

Знакомьтесь — кот Матвей и белочка дегу по имени Бэлла. Они обожают друг друга и любят вместе поиграть

Пёс Марик и кот Кокос, как уверяет их хозяйка, — не разлей вода. Они всегда вместе. Кот воспитал щенка, и теперь он так же, как Кокос, умывается по утрам

Пёс Марик и кот Кокос, как уверяет их хозяйка, — не разлей вода. Они всегда вместе. Кот воспитал щенка, и теперь он так же, как Кокос, умывается по утрам

Попугая зовут Гоша, а хомяка — Тоша. Гоша постоянно рвётся к хомяку, садится на клетку и поет песни. Тоша, в свою очередь, пытается схватить попугая за хвост, и ему это часто удаётся. Попугай обижается и клюёт Тошу. Так они общаются уже два года&nbsp;

Попугая зовут Гоша, а хомяка — Тоша. Гоша постоянно рвётся к хомяку, садится на клетку и поет песни. Тоша, в свою очередь, пытается схватить попугая за хвост, и ему это часто удаётся. Попугай обижается и клюёт Тошу. Так они общаются уже два года 

Пёс Гарик и кошка Буся любят спать в обнимку. Кошка не любит играть с собакой, но если они ложатся спать вместе, то Буся начинает умывать Гарика, а он аккуратно чешет её зубами

Пёс Гарик и кошка Буся любят спать в обнимку. Кошка не любит играть с собакой, но если они ложатся спать вместе, то Буся начинает умывать Гарика, а он аккуратно чешет её зубами

Кошка Симона проявляет интерес к улитке по имени Ральф. Она трогает его лапой, наблюдает за ним и обнюхивает. Ральф очень любопытный: открывает крышку своей коробки, сбегает, отправляется в путешествие по квартире и иногда по пути встречается с Симоной. Кошка приходит к нему в гости, садится сверху на коробку и слушает, как Ральф жует огурцы (это очень громко). Правда, иногда она роняет его домик

Кошка Симона проявляет интерес к улитке по имени Ральф. Она трогает его лапой, наблюдает за ним и обнюхивает. Ральф очень любопытный: открывает крышку своей коробки, сбегает, отправляется в путешествие по квартире и иногда по пути встречается с Симоной. Кошка приходит к нему в гости, садится сверху на коробку и слушает, как Ральф жует огурцы (это очень громко). Правда, иногда она роняет его домик

У кота Локи (слева) и кошки Киры (справа) только дружеские отношения. По словам хозяйки, они очень любят носиться по квартире «как два коня» и бегать наперегонки. После этого уставшие котики мило спят. Однажды их пришлось разлучить на неделю, из-за этого&nbsp;Локи плохо ел и звал подругу целыми днями и ночами, искал её по квартире

У кота Локи (слева) и кошки Киры (справа) только дружеские отношения. По словам хозяйки, они очень любят носиться по квартире «как два коня» и бегать наперегонки. После этого уставшие котики мило спят. Однажды их пришлось разлучить на неделю, из-за этого Локи плохо ел и звал подругу целыми днями и ночами, искал её по квартире

Далматин Армагеддон и коты Маркиз с Люцем

Далматин Армагеддон и коты Маркиз с Люцем

Далматина зовут Армагеддон. Он глухой, и хозяева называют его просто псом, пёселем или пятнистым. Он прекрасно понимает команды по жестам и мимике. Однажды коты Маркиз и Люц скинули ему булочку со стола, пёс её ел, а потом, когда хозяйка на него ругалась, прекрасно понимал свою вину.

— Иногда кажется, что у нас дома живет ОПГ из домашних животных. Вся их дружба заключается в том, что они — его уши. Если что-то происходит в другой комнате или кто-то приходит в гости, они слышат и начинают бежать к источнику шума, пес это видит и бежит за ними, — рассказывает хозяйка необычной банды.

Кошечку зовут Кики, а хомячка — Гаечка.&nbsp;Кошка спит рядом с клеткой, играет с грызуном через прутья. Когда Гаечку и второго хомяка достают и садят на диван, Кики запрыгивает и ложится так, чтобы они по ней ползали. Животные не обижают друг друга, а когда играют в прятки в складках одеяла, Кики ведёт себя очень осторожно<br>

Кошечку зовут Кики, а хомячка — Гаечка. Кошка спит рядом с клеткой, играет с грызуном через прутья. Когда Гаечку и второго хомяка достают и садят на диван, Кики запрыгивает и ложится так, чтобы они по ней ползали. Животные не обижают друг друга, а когда играют в прятки в складках одеяла, Кики ведёт себя очень осторожно

Котики Фунтик и Мурчик дружили, когда встречались в гостях (их владельцы — соседи).&nbsp;Который побольше — это Фунтик, он постарше и обучал Мурчика играм, Мурчик постоянно подражал Фунтику и повторял за ним

Котики Фунтик и Мурчик дружили, когда встречались в гостях (их владельцы — соседи). Который побольше — это Фунтик, он постарше и обучал Мурчика играм, Мурчик постоянно подражал Фунтику и повторял за ним

Котёнка зовут Пушистик, а гусёнка — Лена, она одна вылупилась из нескольких яиц, которые положили в инкубатор с цыплятами. Теперь они постоянно общаются

Котёнка зовут Пушистик, а гусёнка — Лена, она одна вылупилась из нескольких яиц, которые положили в инкубатор с цыплятами. Теперь они постоянно общаются

Черного мопса зовут Буся, а кота — Макс. Сфинкс очень любит Бусю, подходит к ней, ластится и мурлычет. Игрушки у них тоже общие<br>

Черного мопса зовут Буся, а кота — Макс. Сфинкс очень любит Бусю, подходит к ней, ластится и мурлычет. Игрушки у них тоже общие

Волька, Тимка и Ася

Волька, Тимка и Ася

Пса на фото выше зовут Волька, он — среднеазиатская овчарка. Его взяли из приюта в 2014 году. Коту Тимке 14 лет. Как только в доме появился пёс, кот сразу поставил его на место, загнав из зала в туалет. С тех пор Тимка пользуется авторитетом. С годами кот стал мягче, теперь они с Волькой спят рядом. К ним также присоединилась кошка Ася — у нее очень спокойный характер.

Кот Филимон любит драться с уличными котами, а потом приходит и даёт Соне зализывать свои раны.<br>

Кот Филимон любит драться с уличными котами, а потом приходит и даёт Соне зализывать свои раны.

Собака Соня воспитывает кота Филимона как своего сына. Его нашли, когда он только открыл глаза.

— Когда нашли Филимона, собака Соня как раз вскармливала щенят. И котенок как-то подстроился и начал тоже питаться молоком собаки, чем и занимается во взрослом возрасте. Потом мы начали приучать кота к улице, так они теперь гуляют вместе, только собака ходит на поводке как истинная леди, а кот сам по себе, задрав хвост, но недалеко от мамки! Был момент, когда собаке сделали операцию, и она лежала, отходила от наркоза, так он носил ей косточки к подстилке, — рассказывает хозяйка.

Пудель Грей и персидский кот Аверьян. Когда маленький Грей появился в семье, то Аверьяну было уже 11 лет. Поэтому, говорит хозяйка, кот для него как взрослый братик

Пудель Грей и персидский кот Аверьян. Когда маленький Грей появился в семье, то Аверьяну было уже 11 лет. Поэтому, говорит хозяйка, кот для него как взрослый братик

Ещё 3 интересные статьи про животных

Ранее НГС рассказывал о 10 котиках, которых взяли из приюта. Они нашли любящих хозяев, несмотря на внешний вид и тяжёлую жизнь. Посмотрите, как они преобразились, — фото до и после.

Поход к кошачьему парикмахеру тоже кардинально меняет внешность. Показываем 5 котиков, которые изменились до неузнаваемости после стрижки.

А на этой неделе наша коллега Ксения Лысенко побывала в питомнике, где живут африканские сервалы и бенгальские кошки. Вы только посмотрите на этих красавцев!

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