Френдзона для Барсика: 15 милых фото о необычной дружбе домашних животных

Собака Соня воспитывает кота Филимона как своего сына. Его нашли, когда он только открыл глаза.



— Когда нашли Филимона, собака Соня как раз вскармливала щенят. И котенок как-то подстроился и начал тоже питаться молоком собаки, чем и занимается во взрослом возрасте. Потом мы начали приучать кота к улице, так они теперь гуляют вместе, только собака ходит на поводке как истинная леди, а кот сам по себе, задрав хвост, но недалеко от мамки! Был момент, когда собаке сделали операцию, и она лежала, отходила от наркоза, так он носил ей косточки к подстилке, — рассказывает хозяйка.