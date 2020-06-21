Френдзона для Барсика: 15 милых фото о необычной дружбе домашних животных

Домашние любимцы часто привязываются к своим хозяевам. Но могут ли они проявлять чувства к другим животным, которые живут вместе с ними? Мы собрали 15 историй от жителей Новосибирска, которые однозначно отвечают на этот вопрос — да, могут! Собака воспитывает кота как родного сына, попугай поёт для хомяка, а кошка приходит к улитке, чтобы послушать, как та жуёт огурец. Об этих и других историях дружбы животных читайте в нашей сегодняшней подборке.
Далматина зовут Армагеддон. Он глухой, и хозяева называют его просто псом, пёселем или пятнистым. Он прекрасно понимает команды по жестам и мимике. Однажды коты Маркиз и Люц скинули ему булочку со стола, пёс её ел, а потом, когда хозяйка на него ругалась, прекрасно понимал свою вину.
— Иногда кажется, что у нас дома живет ОПГ из домашних животных. Вся их дружба заключается в том, что они — его уши. Если что-то происходит в другой комнате или кто-то приходит в гости, они слышат и начинают бежать к источнику шума, пес это видит и бежит за ними, — рассказывает хозяйка необычной банды.
Пса на фото выше зовут Волька, он — среднеазиатская овчарка. Его взяли из приюта в 2014 году. Коту Тимке 14 лет. Как только в доме появился пёс, кот сразу поставил его на место, загнав из зала в туалет. С тех пор Тимка пользуется авторитетом. С годами кот стал мягче, теперь они с Волькой спят рядом. К ним также присоединилась кошка Ася — у нее очень спокойный характер.
Собака Соня воспитывает кота Филимона как своего сына. Его нашли, когда он только открыл глаза.
— Когда нашли Филимона, собака Соня как раз вскармливала щенят. И котенок как-то подстроился и начал тоже питаться молоком собаки, чем и занимается во взрослом возрасте. Потом мы начали приучать кота к улице, так они теперь гуляют вместе, только собака ходит на поводке как истинная леди, а кот сам по себе, задрав хвост, но недалеко от мамки! Был момент, когда собаке сделали операцию, и она лежала, отходила от наркоза, так он носил ей косточки к подстилке, — рассказывает хозяйка.
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