Друзей утонувшего в Горском котловане подростка начали травить в групповом чате

Друзей подростка, который утонул в котловане на Горском, начали травить в групповом чате — об этом корреспонденту НГС рассказала мать одного из школьников.
— Вчера уже начали распускать слухи. Обидна до слез жестокость людей. Начали писать, что они были пьяные. У детей даже с собой напитка не было, просто мальчики съездили искупаться. Такие вещи пишут в закрытой группе класса моего ребенка. И там начали вот эти вещи обсуждать. В общем, понеслось. Люди, не зная всей информации, начали такие вещи говорить, — рассказала мама одного из мальчиков Оксана.
15-летний школьник утонул в котловане на Горском вчера, 17 июня.
— Днем в котловане, не предназначенном для купания, расположенном вблизи улицы Стартовой, 1, на жилмассиве Горский, утонул 15-летний мальчик. По предварительным данным следствия, пятеро несовершеннолетних пришли на котлован и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
По словам Оксаны, спасателей, скорую, милицию на место вызвали сами подростки, только после этого они позвонили родителям.
— Пацаны решили с одного края берега на другой переплыть, — объясняет Оксана. — И всё. Сын у меня первый переплыл. То, что произошло дальше, происходило за его спиной. Там ещё двое мальчиков пытались помочь, мужчина за ним прыгал, но не смог вытащить. Там люди были. Там дело ещё в том, что зона охраняемая, знаков, что нельзя купаться, нет. Там строители, там охрана на въезде к этому берегу. Я сама лично прошла мимо охраны, мне даже вопросов не задали, куда я пошла.
Женщина объяснила, что в прошлом году дети также купались на этом котловане — но вместе со взрослыми. В этот раз они пошли купаться одни, не сказав ничего родителям.
— Все мы детьми были и не всегда слушались родителей. Это их необдуманный поступок, который привёл к таким последствиям, — считает Оксана. — Да, виноваты все. И мы, родители. Мы работаем, дети вроде дома, на телефонах. А как они собрались и поехали? Мой ребёнок не сказал мне, что поехал на речку, потому что я бы его не отпустила. Поэтому и хочется, чтобы если говорили, то говорили правду.
Женщина объяснила, что все мальчики из этой компании учатся в одной школе и живут в одном дворе.
— Они нормальные ребята, у них не было никаких конфликтов, — объяснила Оксана. — Они все общались, у них никаких ни драк, ни разборок не было. Нормальные мальчишки все, а сейчас по детям проходятся так жестоко. Мой ребёнок находится в серьёзном психологическом состоянии. Он заперся в комнате и плачет. Хотя шок уже прошёл первичный.
Это не первый случай гибели людей на воде этим летом. В прошлый четверг, 11 июня, в Барабинском районе Новосибирской области во время рыбалки мужчина выпал из лодки и погиб. В воскресенье, 14 июня, в Карасуке на берегу реки пропал 11-летний мальчик — спасатели аварийно-спасательной службы нашли его тело утром 15 июня.