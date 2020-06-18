Друзей утонувшего в Горском котловане подростка начали травить в групповом чате

Женщина объяснила, что в прошлом году дети также купались на этом котловане — но вместе со взрослыми. В этот раз они пошли купаться одни, не сказав ничего родителям.

— Все мы детьми были и не всегда слушались родителей. Это их необдуманный поступок, который привёл к таким последствиям, — считает Оксана. — Да, виноваты все. И мы, родители. Мы работаем, дети вроде дома, на телефонах. А как они собрались и поехали? Мой ребёнок не сказал мне, что поехал на речку, потому что я бы его не отпустила. Поэтому и хочется, чтобы если говорили, то говорили правду.

Женщина объяснила, что все мальчики из этой компании учатся в одной школе и живут в одном дворе.

— Они нормальные ребята, у них не было никаких конфликтов, — объяснила Оксана. — Они все общались, у них никаких ни драк, ни разборок не было. Нормальные мальчишки все, а сейчас по детям проходятся так жестоко. Мой ребёнок находится в серьёзном психологическом состоянии. Он заперся в комнате и плачет. Хотя шок уже прошёл первичный.

Это не первый случай гибели людей на воде этим летом. В прошлый четверг, 11 июня, в Барабинском районе Новосибирской области во время рыбалки мужчина выпал из лодки и погиб. В воскресенье, 14 июня, в Карасуке на берегу реки пропал 11-летний мальчик — спасатели аварийно-спасательной службы нашли его тело утром 15 июня.

