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Всего от коронавируса в регионе скончалось 63 человека

Всего от коронавируса в регионе скончалось 63 человека

В Новосибирской области ещё 1 человека погиб от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

По официальной информации погибла женщина, ей 78 лет.

Если вы знали умершую от коронавируса пациентку, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Недавно мы публиковали разбор методички Минздрава по подсчету статистики коронавируса, которая у многих вызывает подозрения. На прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19 в России сложна для понимания. Поэтому российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».

Накануне оперштаб отчитывался о двух умерших - скончались два пациента — мужчина в возрасте 73 года и женщина в возрасте 70 лет.

А в начале неделе стало известно сразу о о трёх смертельных случаях — умерли мужчины в возрасте 64 и 65 лет и 69-летняя женщина. Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в понедельник заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу.

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коронавирус в Новосибирске
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