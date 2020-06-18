Недавно мы публиковали разбор методички Минздрава по подсчету статистики коронавируса, которая у многих вызывает подозрения. На прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19 в России сложна для понимания. Поэтому российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».

Накануне оперштаб отчитывался о двух умерших - скончались два пациента — мужчина в возрасте 73 года и женщина в возрасте 70 лет.

А в начале неделе стало известно сразу о о трёх смертельных случаях — умерли мужчины в возрасте 64 и 65 лет и 69-летняя женщина. Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в понедельник заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу.