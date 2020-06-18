Прокуратура заставила Минздрав заплатить полмиллиона фельдшеру, который переехал в посёлок

Прокуратура Новосибирской области обязала Минздрав выплатить полмиллиона рублей заведующему фельдшерско-акушерским пунктом «Линевской центральной районной больницы».
Как говорится в сообщении прокуратуры, в декабре 2019 года мужчина переехал в Линёво для работы в больнице. Он написал заявление в Минздрав области о предоставлении единовременной компенсации в 500 тысяч по программе «Развитие здравоохранения».
Установлено, что в декабре 2019 года мужчина трудоустроился в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Линевская центральная районная больница» на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшера.
«К заявлению он приложил все необходимые документы (в том числе копию договора коммерческого найма жилого помещения), предусмотренные региональным нормативным правовым актом <...>. Однако чиновники министерства необоснованно отказали медицинскому работнику в единовременной денежной выплате, поскольку, по их мнению, у заявителя отсутствовала регистрация по месту жительства (пребывания)», — говорится в сообщении.
Согласно законодательству, регистрация по месту пребывания или отсутствие её не может служить основанием ограничения прав и свобод граждан.
Прокуратура внесла региональному министру здравоохранения представление, требования которого признаны обоснованными. По результатам его рассмотрения врач получил причитающиеся 500 тысяч рублей.
НГС отправил запрос в Минздрав НСО по ситуации.
В декабре оправдали врача-психиатра Евгению Котову: чтобы доказать свою невиновность в мелком взяточничестве, она дошла до Верховного суда. Её обвиняли в получении взятки от осуждённого из исправительной колонии на улице Богдана Хмельницкого.