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Здоровье

Прокуратура заставила Минздрав заплатить полмиллиона фельдшеру, который переехал в посёлок

Сначала чиновники отказали в выплате из-за отсутствия у фельдшера регистрации

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Прокуратура защитила права фельдшера из Линёво

Прокуратура защитила права фельдшера из Линёво

Прокуратура Новосибирской области обязала Минздрав выплатить полмиллиона рублей заведующему фельдшерско-акушерским пунктом «Линевской центральной районной больницы».

Как говорится в сообщении прокуратуры, в декабре 2019 года мужчина переехал в Линёво для работы в больнице. Он написал заявление в Минздрав области о предоставлении единовременной компенсации в 500 тысяч по программе «Развитие здравоохранения».

Установлено, что в декабре 2019 года мужчина трудоустроился в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Линевская центральная районная больница» на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшера.

«К заявлению он приложил все необходимые документы (в том числе копию договора коммерческого найма жилого помещения), предусмотренные региональным нормативным правовым актом <...>. Однако чиновники министерства необоснованно отказали медицинскому работнику в единовременной денежной выплате, поскольку, по их мнению, у заявителя отсутствовала регистрация по месту жительства (пребывания)», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, регистрация по месту пребывания или отсутствие её не может служить основанием ограничения прав и свобод граждан.


Прокуратура внесла региональному министру здравоохранения представление, требования которого признаны обоснованными. По результатам его рассмотрения врач получил причитающиеся 500 тысяч рублей.

НГС отправил запрос в Минздрав НСО по ситуации.

В декабре оправдали врача-психиатра Евгению Котову: чтобы доказать свою невиновность в мелком взяточничестве, она дошла до Верховного суда. Её обвиняли в получении взятки от осуждённого из исправительной колонии на улице Богдана Хмельницкого.

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