Утром 18 июня в Новосибирске зарегистрировали ещё 107 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона.
«В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 17 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2030», — говорится в сообщении.
В регионе коронавирус выявлен у 549 работников медицинских учреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи, а только 18.
Последние несколько дней оперштаб сообщает о сотне заболевших: вчера, например, стало известно о 107 заболевших.
Всего в регионе зарегистрировано 4711 случаев COVID-19
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