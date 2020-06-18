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Всего в регионе зарегистрировано 4711 случаев COVID-19, из них – 314 детей

Всего в регионе зарегистрировано 4711 случаев COVID-19, из них – 314 детей

Утром 18 июня в Новосибирске зарегистрировали ещё 107 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона.

«В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 17 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2030», — говорится в сообщении.

В регионе коронавирус выявлен у 549 работников медицинских учреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи, а только 18.

Последние несколько дней оперштаб сообщает о сотне заболевших: вчера, например, стало известно о 107 заболевших.

Всего в регионе зарегистрировано 4711 случаев COVID-19

НГС еженедельно рассказывает истории людей, которые победили коронавирус. Почитайте про водителя скорой, который переболел COVID-19, хотя все тесты показывали отрицательный результат (позже он проверился на антитела, и анализ оказался положительным).

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Коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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