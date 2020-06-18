Утром 18 июня в Новосибирске зарегистрировали ещё 107 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона.



«В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 17 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2030», — говорится в сообщении.

В регионе коронавирус выявлен у 549 работников медицинских учреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи, а только 18.

