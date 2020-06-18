В Новосибирске боевую технику в сквере Славы начали перекрашивать в стальной цвет. Сейчас самолет, «катюша» и другие экспонаты стали похожи на детские игрушки. В мэрии, впрочем, обещают вернуть прежнюю раскраску.
Цвет экспонатов в Аллее оружия начал меняться вчера. Сегодня утром, 18 июня, корреспондент НГС обнаружил часть техники, выкрашенную ярко-серым — цветом оловянных солдатиков из детских наборов.
Видно, что покраска в самом разгаре. Полностью сменили цвет гаубица М-30, противотанковая пушка ЗиС-2 и самолёт Як-9.
Реактивная система залпового огня БМ-13 («катюша») покрашена почти полностью, у самоходного орудия ИСУ-152 серой стала пока только часть гусеницы.
В нынешнем необычном виде боевая техника простоит недолго. Как сообщила заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, серое покрытие — это всего лишь грунтовка, на которую потом будет нанесена краска, соответствующая обычному виду этой боевой техники.
Сквер Славы в прошлом году подвергся серьезной реконструкции. Здесь, в частности, сменили покрытие почти всех дорожек (частью на новый асфальт, частью — на плитку), установлены новые светильники. Работы продолжились и в этом году.