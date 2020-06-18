В Новосибирске боевую технику в сквере Славы начали перекрашивать в стальной цвет. Сейчас самолет, «катюша» и другие экспонаты стали похожи на детские игрушки. В мэрии, впрочем, обещают вернуть прежнюю раскраску.



Цвет экспонатов в Аллее оружия начал меняться вчера. Сегодня утром, 18 июня, корреспондент НГС обнаружил часть техники, выкрашенную ярко-серым — цветом оловянных солдатиков из детских наборов.

Видно, что покраска в самом разгаре. Полностью сменили цвет гаубица М-30, противотанковая пушка ЗиС-2 и самолёт Як-9.