Вчера, 17 июня, в поселке Витаминка под Новосибирском мужчина в маске медведя напугал женщину с ребенком и убежал.
Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы 112. Как рассказала женщина дежурному, мужчина в маске медведя подошел к ней сзади и зарычал. В это время она с ребенком собирала землянику в лесу. От страха женщина ударила мужчину ножом по маске, после этого он убежал.
Женщина обратилась в полицию. В пресс-службе
— Поступало сообщение в полицию, но сообщение было, что женщину напугал малознакомый гражданин в маске. По поводу ножа сообщения не было. В настоящее время мужчина опрошен, проводится проверка по сообщению, — прокомментировали в ведомстве.
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