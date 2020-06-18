Вчера, 17 июня, в поселке Витаминка под Новосибирском мужчина в маске медведя напугал женщину с ребенком и убежал.



Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы 112. Как рассказала женщина дежурному, мужчина в маске медведя подошел к ней сзади и зарычал. В это время она с ребенком собирала землянику в лесу. От страха женщина ударила мужчину ножом по маске, после этого он убежал.