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Женщина с ребенком гуляли в лесу в поселке Витаминка

Женщина с ребенком гуляли в лесу в поселке Витаминка

Вчера, 17 июня, в поселке Витаминка под Новосибирском мужчина в маске медведя напугал женщину с ребенком и убежал.

Сообщение об этом поступило на пульт дежурного службы 112. Как рассказала женщина дежурному, мужчина в маске медведя подошел к ней сзади и зарычал. В это время она с ребенком собирала землянику в лесу. От страха женщина ударила мужчину ножом по маске, после этого он убежал.

Женщина обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об обращении:

— Поступало сообщение в полицию, но сообщение было, что женщину напугал малознакомый гражданин в маске. По поводу ножа сообщения не было. В настоящее время мужчина опрошен, проводится проверка по сообщению, — прокомментировали в ведомстве.

В августе 2019 года в Мошково двое парней совершили три кражи за месяц. Один из их грабежей попал на камеру видеонаблюдения. Как раз в тот день один из похитителей надел на голову зелёное ведро.

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