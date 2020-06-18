В СК объяснили, за что задержали участника ДТП с пьяным начальником ГИБДД в Куйбышеве

В Следственном комитете по Новосибирской области прокомментировали задержание и обыск местного жителя Ваграма Газаряна, который был участником пьяного ДТП с главой местного ГИБДД Юрием Захваткиным.

Как сообщили в СК, в отношении 30-летнего Газаряна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«По версии следствия, в мае текущего года в Куйбышевском районном суде города Куйбышев рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия», — говорится в сообщении СК.