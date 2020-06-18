В СК объяснили, за что задержали участника ДТП с пьяным начальником ГИБДД в Куйбышеве

В Следственном комитете по Новосибирской области прокомментировали задержание и обыск местного жителя Ваграма Газаряна, который был участником пьяного ДТП с главой местного ГИБДД Юрием Захваткиным.
Как сообщили в СК, в отношении 30-летнего Газаряна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти).
«По версии следствия, в мае текущего года в Куйбышевском районном суде города Куйбышев рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия», — говорится в сообщении СК.
Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Вчера о задержании и обыске у Газаряна рассказали его жена и брат. Они расскзаали, что мужчину задерживал СОБР. Прочитать можно здесь.
В ночь на 6 апреля в Куйбышеве начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Инфинити», владельцем которого был задержанный сегодня Ваграм Газарян. Пострадавший же снял видео с места происшествия и сообщал о том, что боится за свою жизнь. Сам майор полиции позднее утверждал, что ДТП было подстроено специально.