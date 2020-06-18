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По предварительной информации, есть пострадавшие&nbsp;

По предварительной информации, есть пострадавшие 

Утром 18 июня на Старом шоссе в Советском районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись две машины — по словам очевидцев, в машине зажало пассажиров.

Звонок об этом поступил в службу 112 в 7:39. Как рассказали очевидцы ДТП дежурному, авария произошла в районе Старого шоссе, 142, между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой. Одна из машин — Mitsubishi Pajero Sport.

Машины столкнулись около 8 утра&nbsp;

Машины столкнулись около 8 утра 

Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте.

Вчера утром, 17 июня, на Винаповском мосту произошла массовая авария — в ней пострадала женщина. Позже в сети появилась запись с видеорегистратора одного из участников ДТП.

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аварияДТП
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