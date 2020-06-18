Утром 18 июня на Старом шоссе в Советском районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись две машины — по словам очевидцев, в машине зажало пассажиров.
Звонок об этом поступил в службу 112 в 7:39. Как рассказали очевидцы ДТП дежурному, авария произошла в районе Старого шоссе, 142, между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой. Одна из машин — Mitsubishi Pajero Sport.
Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону
Вчера утром, 17 июня, на Винаповском мосту произошла массовая авария — в ней пострадала женщина. Позже в сети появилась запись с видеорегистратора одного из участников ДТП.