Утром 18 июня на Старом шоссе в Советском районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись две машины — по словам очевидцев, в машине зажало пассажиров.

Звонок об этом поступил в службу 112 в 7:39. Как рассказали очевидцы ДТП дежурному, авария произошла в районе Старого шоссе, 142, между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой. Одна из машин — Mitsubishi Pajero Sport.