В ночь на четверг, 18 июня, в Новосибирске водитель автомобиля «Лада» врезался в грузовик на в Первомайском районе.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель вёз свою семью: женщину и четверых детей. Около Разъезда Иня он врезался в грузовик, от чего «Лада» получила значительные повреждения. Свидетели сообщают, что, несмотря на это, мужчина попытался скрыться, но был остановлен, а также о пострадавшей девочке, которая в момент аварии находилась на переднем сиденье.