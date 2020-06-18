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Машина получила значительные повреждения

Машина получила значительные повреждения

В ночь на четверг, 18 июня, в Новосибирске водитель автомобиля «Лада» врезался в грузовик на в Первомайском районе.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель вёз свою семью: женщину и четверых детей. Около Разъезда Иня он врезался в грузовик, от чего «Лада» получила значительные повреждения. Свидетели сообщают, что, несмотря на это, мужчина попытался скрыться, но был остановлен, а также о пострадавшей девочке, которая в момент аварии находилась на переднем сиденье.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП.

— По предварительной информации, на месте работала скорая помощь. Пока информации о пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте.

Утром в среду, 17 июня, на Винаповском мосту столкнулись пять автомобилей и автобус. В аварии пострадала девушка.

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