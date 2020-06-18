В ночь на четверг, 18 июня, в Новосибирске водитель автомобиля «Лада» врезался в грузовик на в Первомайском районе.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель вёз свою семью: женщину и четверых детей. Около Разъезда Иня он врезался в грузовик, от чего «Лада» получила значительные повреждения. Свидетели сообщают, что, несмотря на это, мужчина попытался скрыться, но был остановлен, а также о пострадавшей девочке, которая в момент аварии находилась на переднем сиденье.
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о ДТП.
— По предварительной информации, на месте работала скорая помощь. Пока информации о пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.
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Утром в среду, 17 июня, на Винаповском мосту столкнулись пять автомобилей и автобус. В аварии пострадала девушка.