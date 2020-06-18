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Тема дня Ещё один врач скончался от коронавируса

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За всё время в области выявлено больше 4,5 тысяч заболевших

За всё время в области выявлено больше 4,5 тысяч заболевших

В среду, 17 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 107 новых случаях заболевания коронавирусом. Ещё два человека скончались. За всё время пандемии в регионе выявлено 4606 пациентов с COVID-19, 2387 из которых выздоровели, а 62 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за сутки.

  • Каждый день в Новосибирске фиксируются новые жертвы коронавируса. Но некоторые пациенты умирают, не дождавшись анализа на COVID-19, а в справках им пишут диагноз «отёк легких». Родственники таких умерших рассказали, как ищут правду после смерти близких.
  • В ответ на заявление исполняющей обязанности главы Болотинского района о том, что ситуация тяжёлая, региональный Минздрав сообщил, что ситуация под контролем.
  • В Новосибирске закроется старейший магазин женской одежды Bizzarro. Он работал 10 лет.

НГС продолжает вести хронику событий в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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