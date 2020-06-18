В среду, 17 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 107 новых случаях заболевания коронавирусом. Ещё два человека скончались. За всё время пандемии в регионе выявлено 4606 пациентов с COVID-19, 2387 из которых выздоровели, а 62 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за сутки.

Каждый день в Новосибирске фиксируются новые жертвы коронавируса. Но некоторые пациенты умирают, не дождавшись анализа на COVID-19, а в справках им пишут диагноз «отёк легких». Родственники таких умерших рассказали, как ищут правду после смерти близких.



В ответ на заявление исполняющей обязанности главы Болотинского района о том, что ситуация тяжёлая, региональный Минздрав сообщил, что ситуация под контролем.

В большом интервью НГС худрук НОВАТа Владимир Кехман рассказал о тоске по сцене, культуре на карантине и миллионных потерях театра.

Членов избирательной комиссии в Новосибирске решили не тестировать на коронавирус после голосования. Анализ будут брать только до.

Жительница Крыма рассказала, можно ли поехать отдыхать туда уже сейчас.

В Новосибирске закроется старейший магазин женской одежды Bizzarro. Он работал 10 лет.

На Урале схиигумен Сергий Романов захватил монастырь, где был духовником, выставил охрану и заявил, что без Росгвардии его оттуда не прогонят.