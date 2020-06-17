В федеральном «Списке памяти» погибших медработников при пандемии коронавируса появился ещё один новосибирский медик. По данным сайта, скончавшийся — Юрий Анатольевич Крылов, работавший анестезиологом в ГКБ № 2 города Новосибирска.
Официально новосибирские власти не сообщали, что умер ещё один медработник. Но несколько дней назад, 15 июня, в регионе умер 57-летний пациент с коронавирусной инфекцией — по возрасту он совпадает с Юрием Крыловым.
— Скончались два пациента — мужчина в возрасте 57 лет и женщина в возрасте 73 лет, — кратко говорилось в сообщении оперштаба.
Корреспондент НГС направил запрос в Минздрав, чтобы уточнить, действительно ли медик по имени Юрий Крылов скончался от коронавирусной инфекции и как протекала болезнь.
Редакция НГС приносит соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.
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Сейчас в «Списке памяти» числится пять медиков из Новосибирской области, о некоторых из них мы подробно рассказали. Так 49-летний патологоанатом больницы №25 Илья Жарков три недели всткрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице №11. А на прошлой неделе мы рассказывали про медсестру Наталью Иволгу, которая «сгорела» от вируса за две недели.