Корреспондент НГС направил запрос в Минздрав, чтобы уточнить, действительно ли медик по имени Юрий Крылов скончался от коронавирусной инфекции и как протекала болезнь.

Редакция НГС приносит соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.



Если вы знали Юрия Крылова, то свяжитесь с редакцией НГС. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 982 781–74–07.

Сейчас в «Списке памяти» числится пять медиков из Новосибирской области, о некоторых из них мы подробно рассказали. Так 49-летний патологоанатом больницы №25 Илья Жарков три недели всткрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице №11. А на прошлой неделе мы рассказывали про медсестру Наталью Иволгу, которая «сгорела» от вируса за две недели.

