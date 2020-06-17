— [Казаки у монастыря] — это какие-то личные связи отца Сергия. Мы — законопослушная организация, действуем в рамках Конституции и Уголовного кодекса РФ, — сказал атаман Уральского казачества Геннадий Ковалев в комментарии порталу E1.RU.

Сам Сергий Романов заявил, что он в монастыре «отец, наставник и строитель». Потому и охрану выставил.

— В монастыре хотели заменить духовного отца. Если бы к вам пришли и заменили, понравилось бы? — объяснил он журналистам.



Схиигумен записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Читая текст с листа и запинаясь, на видео он заявляет, что не покинет церковь и выгонять его придется Росгвардии.