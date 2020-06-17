Поздно вечером во вторник, 16 июня, на станции Мочище погиб мужчина, который переходил железнодорожные пути.

— Около 21 часов местного времени житель Новосибирской области переходил на станции Мочище железнодорожные пути перед проходящим электровозом. Локомотивная бригада незамедлительно подала сигналы большой громкости, но мужчина на них не реагировал. Принятые машинистом меры экстренного торможения не позволили избежать наезда, в результате чего мужчина получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте.