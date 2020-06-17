По словам Екатерины, она вместе с родственниками весь день пытается выяснить, на каком основании задержали её мужа.

— Обыск проходил просто ужасно. У меня из рук забрали мой личный телефон. Я так понимаю, что не имели права этого делать. Потом полковник какой-то, как я уже позже узнала, потому что они мне не представлялись вообще никто, он мне грубил, он мне «тыкал», хотя находится при исполнении. Я ему задала вопрос: «Вы на каком основании? Вы при исполнении. Почему вы мне тыкаете?». Он мне сказал: «Закрой ротик и сядь молча», — добавила Екатерина.

Брат задержанного Павел рассказал, что заявление на Ваграма Газаряна написал бывший подчинённый Юрия Захваткина.

— Это бывший сотрудник Захваткина, непосредственный подчинённый был. После Захваткина он написал заявление, типа угроза жизни и раза два он на него матом поругался. Всё. Из-за этого ему пришили 319 статью (Оскорбление представителя власти. — Прим. ред.), — добавил он.



Сам Юрий Захваткин сообщил, что ничего не знает о задержании Варама Газаряна.

