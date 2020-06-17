В среду, 17 июня, в Куйбышеве сотрудники спецслужб задержали местного жителя Ваграма Газаряна, который был участником пьяного ДТП с главой местного ГИБДД Юрием Захваткиным.
Информацию об этом подтвердила его жена Екатерина Газарян.
— Сегодня утром к нам прилетели ОМОН. Постучали, они просто открыли, повалили, наручники надели. Вывели, а у меня в квартире обыск делали. Ордер на обыск никакой не предоставили. Ткнули только каким-то постановлением. Я в этом не разбираюсь, увидела только, что там написано, якобы Газарян оскорбил Мазуру (сотрудника ГИБДД), — рассказала она.
По словам Екатерины, она вместе с родственниками весь день пытается выяснить, на каком основании задержали её мужа.
— Обыск проходил просто ужасно. У меня из рук забрали мой личный телефон. Я так понимаю, что не имели права этого делать. Потом полковник какой-то, как я уже позже узнала, потому что они мне не представлялись вообще никто, он мне грубил, он мне «тыкал», хотя находится при исполнении. Я ему задала вопрос: «Вы на каком основании? Вы при исполнении. Почему вы мне тыкаете?». Он мне сказал: «Закрой ротик и сядь молча», — добавила Екатерина.
Брат задержанного Павел рассказал, что заявление на Ваграма Газаряна написал бывший подчинённый Юрия Захваткина.
— Это бывший сотрудник Захваткина, непосредственный подчинённый был. После Захваткина он написал заявление, типа угроза жизни и раза два он на него матом поругался. Всё. Из-за этого ему пришили 319 статью (Оскорбление представителя власти. — Прим. ред.), — добавил он.
Сам Юрий Захваткин сообщил, что ничего не знает о задержании Варама Газаряна.
Получить оперативный комментарий у представителей СК по Новосибирской области не удалось.
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В ночь на 6 апреля в Куйбышеве начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Инфинити», владельцем которого был задержанный сегодня Ваграм Газарян. Пострадавший же снял видео с места происшествия и сообщал о том, что боится за свою жизнь. Сам майор полиции позднее утверждал, что ДТП было подстроено специально.