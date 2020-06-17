Сегодня, 17 июня, в Новосибирске в котловане на Горском жилмассиве утонул 15-летний мальчик, его тело до сих пор не нашли.
Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.
— Днем в котловане, не предназначенном для купания, расположенном вблизи улицы Стартовая, 1, на жилмассиве Горский, утонул 15-летний мальчик. По предварительным данным следствия, пятеро несовершеннолетних пришли на котлован и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Его тело до сих пор не найдено, — рассказали в СК.
Сейчас тело подростка ищут, началась доследственная проверка.
Это не первый случай гибели людей на воде этим летом. В прошлый четверг, 11 июня, в Барабинском районе Новосибирской области во время рыбалки мужчина выпал из лодки и погиб. В воскресенье, 14 июня, в Карасуке на берегу реки пропал 11-летний мальчик — спасатели аварийно-спасательной службы нашли его тело утром 15 июня.