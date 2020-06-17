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Женщина вовремя успела отбежать от автомобиля

Женщина вовремя успела отбежать от автомобиля

В новосибирском Академгородке женщина-пешеход спаслась от автомобиля, который занесло на дороге. Видео инцидента появилось в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль двигается по дороге, затем резко разворачивается поперёк и едва не задевает женщину, которая переходит проезжую часть. Женщина заметила машину и успела отбежать, а автомобиль остановился в паре метров от неё.

Машина пронеслась совсем рядом с женщиной

Если вы знаете, почему произошёл этот инцидент, или это вы спаслись от машины, сообщите об этом в редакцию по телефону 8 923 157-00-00 в Whats'App или Telegram, на почту news@ngs.ru или чрез кнопку «Сообщить новость» на нашем сайте.

Вчера утром, 17 июня, на Винаповском мосту произошла массовая авария — в ней пострадала женщина. Позже в сети появилась запись с видеорегистратора одного из участников ДТП.

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Советский районАкадемгородок
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