По мнению старшего экономиста Аналитического управления банка «Открытие» Максима Петроневича, который прогнозировал именно такое снижение ставки, оно произошло в первую очередь из-за негативного макроэкономического фона в стране: экономическая активность не улучшилась, динамика потребительских цен замедляется, а потребительская активность людей пока держится существенно ниже нормального уровня, даже несмотря на снятие ограничений из-за коронавируса. При этом на финансовых рынках ситуация сейчас позитивная, и это тоже способствует снижению ключевой ставки, добавляет эксперт.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова прогнозирует ещё два снижения ключевой ставки до конца года: в июле (следующее заседание назначено на 24 июля) и в сентябре.



— В этом сценарии ставка составит 4% до конца года, и этот сценарий предполагает, что второй волны пандемии не будет, а экономика перейдет к фазе устойчивого восстановления, — отметила Орлова. — Если же окажется, что восстановление экономики идет медленнее, то мы не исключаем, что ставка к концу года может снизиться до значения 3,0–3,5%.

