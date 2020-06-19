19 июня состоялось заседание совета директоров Банка России, которые приняли решение снизить ключевую ставку до 4,5% годовых — сразу на 1 процентный пункт.
— Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано, — пояснили решение в пресс-службе Банка России. — Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.
По мнению старшего экономиста Аналитического управления банка «Открытие» Максима Петроневича, который прогнозировал именно такое снижение ставки, оно произошло в первую очередь из-за негативного макроэкономического фона в стране: экономическая активность не улучшилась, динамика потребительских цен замедляется, а потребительская активность людей пока держится существенно ниже нормального уровня, даже несмотря на снятие ограничений из-за коронавируса. При этом на финансовых рынках ситуация сейчас позитивная, и это тоже способствует снижению ключевой ставки, добавляет эксперт.
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова прогнозирует ещё два снижения ключевой ставки до конца года: в июле (следующее заседание назначено на 24 июля) и в сентябре.
— В этом сценарии ставка составит 4% до конца года, и этот сценарий предполагает, что второй волны пандемии не будет, а экономика перейдет к фазе устойчивого восстановления, — отметила Орлова. — Если же окажется, что восстановление экономики идет медленнее, то мы не исключаем, что ставка к концу года может снизиться до значения 3,0–3,5%.
Регулятор уже второй раз за год снижает ключевую ставку: сперва на