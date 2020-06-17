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Летняя жара в ближайшие дни не вернётся, синоптики прогнозируют дожди и грозы

Летняя жара в ближайшие дни не вернётся, синоптики прогнозируют дожди и грозы

Новосибирские синоптики рассказали, какой погоды ждать новосибирцам до конца недели.

— Мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта (оно будет днём 19 июня) и кратковременные похолодания 20 июня, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Ближайшей ночью погода в Новосибирске будет без осадков, 18 июня во второй половине дня будут небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер ночью сменит северо-западный — 5–10 м/с. Температура ночью составит +11...+13 градусов тепла, а завтра днем — +22...+24 градуса.

В ночь с четверга на пятницу синоптики вновь обещают дождь и грозу, температура составит +9…+11 градусов. Днём 19 июня будет холоднее, чем днём ранее — +15...+17 градусов тепла.

— В субботу, 20 июня, будет прохладно. Ночью местами дождь, днём преимущественно без осадков. Температура ночью — +6...+8 градусов тепла, днём — +14...+16 °C. После выходных мы постепенно выровняем фон температур, но особой жары не ждём, — добавила Марина Виноградова.

В начале этой недели новосибирские синоптики обещали в отдельных районах ночные заморозки до -1 градуса из-за влияния холодного барического гребня.

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