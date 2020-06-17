Новосибирские синоптики рассказали, какой погоды ждать новосибирцам до конца недели.
— Мы ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта (оно будет днём 19 июня) и кратковременные похолодания 20 июня, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Ближайшей ночью погода в Новосибирске будет без осадков, 18 июня во второй половине дня будут небольшой дождь и гроза. Северо-восточный ветер ночью сменит северо-западный —
В ночь с четверга на пятницу синоптики вновь обещают дождь и грозу, температура составит +9…+11 градусов. Днём 19 июня будет холоднее, чем днём ранее — +15...+17 градусов тепла.
— В субботу, 20 июня, будет прохладно. Ночью местами дождь, днём преимущественно без осадков. Температура ночью — +6...+8 градусов тепла, днём —
В начале этой недели новосибирские синоптики обещали в отдельных районах ночные заморозки до -