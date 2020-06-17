В ночь с четверга на пятницу синоптики вновь обещают дождь и грозу, температура составит +9…+11 градусов. Днём 19 июня будет холоднее, чем днём ранее — +15...+17 градусов тепла.



— В субботу, 20 июня, будет прохладно. Ночью местами дождь, днём преимущественно без осадков. Температура ночью — +6...+8 градусов тепла, днём — +14...+16 °C . После выходных мы постепенно выровняем фон температур, но особой жары не ждём, — добавила Марина Виноградова.