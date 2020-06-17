После взрыва на Шиловском полигоне под Новосибирском военный следственный отдел СК РФ по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).



— Предварительно установлено, что 15 июня 2020 года около 17 часов в ходе выполнения военнослужащими работ по установке ограждения из гильз 122-мм артиллерийских снарядов на площадке воздушно-десантного комплекса, расположенного в селе Ярково Новосибирской области, произошел подрыв. В результате 5 военнослужащих получили различные телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, — говорится в сообщении военного следственного управления.

