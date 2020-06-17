— После чего знакомый обвиняемой подъехал на своем мотоцикле к гулявшим в безлюдном месте девушкам и передал ей нож, клинком которого она нанесла не менее трех ударов в шею потерпевшей, от чего нож сломался. Затем обвиняемый достал второй нож и также нанес им несколько ударов в туловище девушки, однако не смог из-за затупленного клинка нанести проникающие ранения, в связи с чем стал душить потерпевшую сначала руками, а затем наступил ногой на ее шею и стал удерживать свою ногу до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни, — говорится в сообщении следкома.



Затем парень с девушкой оттащили тело в лес, а на утро вместе с друзьями и знакомыми девушки инсценировали её поиски — так они хотели отвести от себя подозрение.



Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей, им предъявлено обвинение по статье «Убийство группой лиц» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Накануне следователи сообщили, что в известном деле об убийстве Натальи Устиновой появился подозреваемый. Жительница Новосибирска исчезла 6 сентября прошлого года, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре, в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси.