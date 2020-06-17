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Девушку убили в рабочем поселке Сузун, а затем тело спрятали в ближайшем лесу

Девушку убили в рабочем поселке Сузун, а затем тело спрятали в ближайшем лесу

В Новосибирской области предъявлено обвинение 20-летней жительнице Сузуна и её 19-летнему знакомому, которых обвиняют в убийстве девушки.

По данным СУ СК по Новосибирской области, молодые люди уже дали признательные показания.

Как уточнили в следственном комитете, в начале июня обвиняемая задумала убить свою подругу, поскольку та «неоднократно отбивала у нее молодых людей». Она привлекла своего 19-летнего знакомого, который привёз алкоголь для спаивания потерпевшей и нож.

Убийство произошло в ночь с 13 на 14 июня — обвиняемая предложила прогуляться жертве по посёлку и увела её подальше от дома.

— После чего знакомый обвиняемой подъехал на своем мотоцикле к гулявшим в безлюдном месте девушкам и передал ей нож, клинком которого она нанесла не менее трех ударов в шею потерпевшей, от чего нож сломался. Затем обвиняемый достал второй нож и также нанес им несколько ударов в туловище девушки, однако не смог из-за затупленного клинка нанести проникающие ранения, в связи с чем стал душить потерпевшую сначала руками, а затем наступил ногой на ее шею и стал удерживать свою ногу до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни, — говорится в сообщении следкома.

Затем парень с девушкой оттащили тело в лес, а на утро вместе с друзьями и знакомыми девушки инсценировали её поиски — так они хотели отвести от себя подозрение.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей, им предъявлено обвинение по статье «Убийство группой лиц» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Накануне следователи сообщили, что в известном деле об убийстве Натальи Устиновой появился подозреваемый. Жительница Новосибирска исчезла 6 сентября прошлого года, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре, в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси.

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