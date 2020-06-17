Также во время пресс-конференции Ольге Благо задали вопрос о том, будут ли членов комиссии тестировать после голосования. Некоторые члены УИК жаловались корреспонденту НГС, что есть риск заразиться от избирателей во время мероприятия.

Но, по словам Ольги Благо, такого тестирования не будет:

— Последующего тестирования у нас не предусмотрено, и, на мой взгляд, для его проведения нет никаких особых причин. Сегодня мы провели еще одну рабочую встречу со специалистами регионального Роспотребнадзора, и они говорят, что при тех мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности, которые разработаны и будут применяться в помещениях для голосования, уже практически невозможно возникновение случаев заражения. Это меры и со стороны защиты самих членов участковых комиссий, и со стороны участников голосования, которые придут именно в помещения для голосования.

А ранее мы рассказывали и показывали, как будут выглядеть избирательные участки в день голосования по поправкам. Членов комиссий, а также наблюдателей, представителей СМИ и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.