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Так будут выглядеть участки в день голосования: не больше двух кабинок рядом и разметка на полу

Так будут выглядеть участки в день голосования: не больше двух кабинок рядом и разметка на полу

Новосибирских членов избирательных комиссий решили не тестировать на коронавирус после голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.

Об этом сегодня, 17 июня, во время пресс-конференции рассказала председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

— Действительно, в рамках рекомендаций, которые были разработаны Роспотребнадзором РФ совместно с Центральной избирательной комиссией в целях максимального снятия напряжения, которое могло бы возникнуть при работе участковых комиссий, было рекомендовано организовать тестирование для членов комиссий перед голосованием. Обращаю внимание, что именно рекомендовано, никакого обязательного тестирования у нас нигде не предусмотрено. Тем не менее я выражаю благодарность руководству нашего региона, которое приняло решение о том, чтобы провести такое тестирование перед голосованием. Оно уже проводится с 10 июня, — рассказала Ольга Благо.

Также во время пресс-конференции Ольге Благо задали вопрос о том, будут ли членов комиссии тестировать после голосования. Некоторые члены УИК жаловались корреспонденту НГС, что есть риск заразиться от избирателей во время мероприятия.

Но, по словам Ольги Благо, такого тестирования не будет:

— Последующего тестирования у нас не предусмотрено, и, на мой взгляд, для его проведения нет никаких особых причин. Сегодня мы провели еще одну рабочую встречу со специалистами регионального Роспотребнадзора, и они говорят, что при тех мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности, которые разработаны и будут применяться в помещениях для голосования, уже практически невозможно возникновение случаев заражения. Это меры и со стороны защиты самих членов участковых комиссий, и со стороны участников голосования, которые придут именно в помещения для голосования.

А ранее мы рассказывали и показывали, как будут выглядеть избирательные участки в день голосования по поправкам. Членов комиссий, а также наблюдателей, представителей СМИ и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.

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голосованиеголосование за поправки в Конституцию
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