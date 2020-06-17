Компания СГК начала возводить новое здание насосной станции на улице Ударной, 1/1а — старое здание рухнуло во время реконструкции в прошлом году, во время инцидента тогда погибли три человека.

Разрешение на второй этап реконструкции мэрия выдала 10 июня, оно опубликовано на муниципальном портале. В СГК объяснили, что получение новых документов связано с переработкой проекта.

— Изначально проектом предусматривались реконструкция существующей части и строительство новой, примыкающей к ней пристройки. Но после трагического обрушения в 2019 году единственно правильным решением было полностью демонтировать оставшиеся старые конструкции и возвести новое здание, — рассказал советник гендиректора теплосетевого подразделения «СГК» в Новосибирске Пётр Бажин.

