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На месте рухнувшего здания уже построили каркас будущей насосной станции

На месте рухнувшего здания уже построили каркас будущей насосной станции

Компания СГК начала возводить новое здание насосной станции на улице Ударной, 1/1а — старое здание рухнуло во время реконструкции в прошлом году, во время инцидента тогда погибли три человека.

Разрешение на второй этап реконструкции мэрия выдала 10 июня, оно опубликовано на муниципальном портале. В СГК объяснили, что получение новых документов связано с переработкой проекта.

— Изначально проектом предусматривались реконструкция существующей части и строительство новой, примыкающей к ней пристройки. Но после трагического обрушения в 2019 году единственно правильным решением было полностью демонтировать оставшиеся старые конструкции и возвести новое здание, — рассказал советник гендиректора теплосетевого подразделения «СГК» в Новосибирске Пётр Бажин.

Новое здание будет в 2,5 раза больше предыдущего: его площадь в итоге составит 1,9 тысячи кв. м — предыдущее здание было всего 700 «квадратов». По словам Бажина, в нём было всего 4 понизительных насоса, в новом будет 5 насосов понизительной группы и 5 насосов подающей группы, чтобы обеспечить теплом строящиеся жилмассивы Кировского района.

Завершить строительство в компании рассчитывают к середине 2021 года, но первые шесть насосов запустят уже в этом году до нового отопительного сезона.

Реконструировать старую насосную станцию начали в конце августа прошлого года, но старое здание не выдержало работ, одна из стен рухнула. Под завалами в тот день погибли трое рабочих, а их коллеги отказывались возвращаться на стройплощадку. Почти все материалы НГС о происшествии мы собрали в один сюжет.

Помимо этого, на строительство жаловались и жители соседних частных домов: они опасались, что их дома разрушатся, а участок, который компания повредила при работах, ей пришлось выкупить.

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