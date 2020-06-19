21 июня ночь продлится 6 часов 37 минут, а день — 17 часов 23 минуты.



Ещё одно астрономическое событие, которое состоится в воскресенье, — солнечное затмение. Его начало в Новосибирске можно будет увидеть в 12:45, максимальная фаза придётся на 13:40. Оно закончится в 14:37.



— Для наблюдений можно использовать обычные телескопы, но только с апертурными солнечными фильтрами, солнечные телескопы, солнечные фильтры, плотное сварочное стекло. Смотреть на Солнце только вооруженным глазом, — рассказал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.



В этом году затмение будет кольцеобразным. Луна будет располагаться на небольшом расстоянии от Земли, на небе она будет меньше Солнца. Поэтому на территориях, где можно будет наблюдать полную фазу, вокруг диска Луны будет видно солнечное кольцо.

Но в Новосибирске затмение будет видно только частично — в момент затмения будет виден край Луны, который снизу закроет Солнце.



5 июня в небе над Новосибирском прошло полутеневое лунное затмение, но увидеть его могли не все.