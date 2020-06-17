Первое нападение произошло на остановке «Монумент Славы», на улице Героев Революции, около 14 часов. Второе — в тот же день, на улице Тельмана. По словам Максима, в обоих случаях черные «мерседесы» блокировали проезд для маршрутки, из машины выходили мужчины в масках и капюшонах, забирали у водителей телефоны и вытаскивали симки, резали колеса.

На следующий день, 16 июня, такие же «мерседесы» преследовали Максима на дороге, но ему удалось уйти от погони:

— Удачно попал по светофорам, пешеходов не было на переходах. Люди, скорей всего, были не местные, потому что, когда я поехал к отделению полиции, они поехали за мной. Все местные знают, что отдел полиции в этом доме, — объяснил Максим.

После этого он обратился в полицию (в распоряжении редакции есть талон-уведомление). В полиции Максиму сказали, что примут решение по его заявлению в течение 10 дней. По словам перевозчика, у него есть предположения о том, что за люди напали на его машины, но пока он готов рассказать о них только следствию.