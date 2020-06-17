В понедельник, 15 июня, на два маршрутных такси маршрута село Новолуговое (микрорайон Солнечный) — микрорайон Весенний (Быстроном) напали неизвестные. Мужчины порезали колеса автомобилей и отобрали у водителей мобильные телефоны. Перевозчик маршрута, Максим (попросил не указывать фамилию), рассказал, что за неделю до этого ему поступали угрозы.
— Мне поступали угрозы, чтобы я прекращал работать на том маршруте. Потом приехали на двух «мерседесах», без госномеров, в ноль тонированные. Порезали колеса у двух машин — передние и задние. У водителя забрали телефон и вытащили симки, телефон вернули. Были словесные угрозы водителю, — рассказал журналисту НГС Максим.
Первое нападение произошло на остановке «Монумент Славы», на улице Героев Революции, около 14 часов. Второе — в тот же день, на улице Тельмана. По словам Максима, в обоих случаях черные «мерседесы» блокировали проезд для маршрутки, из машины выходили мужчины в масках и капюшонах, забирали у водителей телефоны и вытаскивали симки, резали колеса.
На следующий день, 16 июня, такие же «мерседесы» преследовали Максима на дороге, но ему удалось уйти от погони:
— Удачно попал по светофорам, пешеходов не было на переходах. Люди, скорей всего, были не местные, потому что, когда я поехал к отделению полиции, они поехали за мной. Все местные знают, что отдел полиции в этом доме, — объяснил Максим.
После этого он обратился в полицию (в распоряжении редакции есть талон-уведомление). В полиции Максиму сказали, что примут решение по его заявлению в течение 10 дней. По словам перевозчика, у него есть предположения о том, что за люди напали на его машины, но пока он готов рассказать о них только следствию.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что по факту инцидента поступало заявление.
Максим рассказал, что на маршруте у него 6 автомобилей. Они ходят с августа прошлого года — официально они зарегистрированы как такси. По его словам, также получено разрешение в Минтрансе области. Максим уверен, что нападения — попытка выгнать перевозчика с этого маршрута:
— Это угроза конкретно моей работе и данному маршруту, так как мои машины имеют разрешение ездить по этим улицам, по которым не имеют права ездить машины конкурентов, которые являются не такси, а общественным транспортом, — объяснил мужчина.
В пролом году скандал разгорелся вокруг маршрута № 18. Тогда водитель маршрутки напал на пассажира с ножом. По словам пострадавшего, водитель решил их высадить, не доезжая до конечной остановки, на площади Карла Маркса несколько раз толкнул его, а потом достал нож и ранил его. После драки пассажиру наложили 22 шва на лице, а полиция начала проверку.
Позже перевозчик маршрута рассказал, что пассажир первым напал на водителя.