На Бердском шоссе из-под земли забил фонтан воды

Сегодня, 17 июня, в Советском районе Новосибирска произошла коммунальная авария — во время гидравлических испытаний прорвало одну из труб.
Видео фонтана, бьющего из-под земли в районе Бердского шоссе, прислал в редакцию НГС читатель.
В диспетчерской Управления энергетики и водоснабжения СО РАН корреспонденту НГС подтвердили — устранением аварии уже занимаются специалисты.
— Мы проводим гидравлические испытания, был обнаружен дефект. Сейчас он локализован, чтобы не было изливов. Будем обследовать, а затем приступим к ремонту, — пояснил диспетчер компании.
В начале недели на перекрёстке улиц Семьи Шамшиных и Орджоникидзе из-под земли начала бить вода. В СГК уточнили, что авария произошла из-за испытаний на теплосетях.