На Бердском шоссе из-под земли забил фонтан воды

В диспетчерской Управления энергетики и водоснабжения СО РАН корреспонденту НГС подтвердили — устранением аварии уже занимаются специалисты.



— Мы проводим гидравлические испытания, был обнаружен дефект. Сейчас он локализован, чтобы не было изливов. Будем обследовать, а затем приступим к ремонту, — пояснил диспетчер компании.