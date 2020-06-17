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На Бердском шоссе из-под земли забил фонтан воды

Авария случилась во время теплоиспытаний

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В Советском районе во время испытаний произошла авария — проезжающие автомобилисты стали свидетелями фонтана, который забил из-под земли

В Советском районе во время испытаний произошла авария — проезжающие автомобилисты стали свидетелями фонтана, который забил из-под земли

Сегодня, 17 июня, в Советском районе Новосибирска произошла коммунальная авария — во время гидравлических испытаний прорвало одну из труб.

Видео фонтана, бьющего из-под земли в районе Бердского шоссе, прислал в редакцию НГС читатель.

Фонтан забил из-под земли в результате выявленного дефекта на теплосетях

В диспетчерской Управления энергетики и водоснабжения СО РАН корреспонденту НГС подтвердили — устранением аварии уже занимаются специалисты.

— Мы проводим гидравлические испытания, был обнаружен дефект. Сейчас он локализован, чтобы не было изливов. Будем обследовать, а затем приступим к ремонту, — пояснил диспетчер компании.

В начале недели на перекрёстке улиц Семьи Шамшиных и Орджоникидзе из-под земли начала бить вода. В СГК уточнили, что авария произошла из-за испытаний на теплосетях.

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