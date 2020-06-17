В Центре организации дорожного движения корреспонденту НГС сообщили, что ограждения установят на перекрёстке улиц Геодезической и проспекта Карла Маркса, на пересечении Старого шоссе, улиц Подъёмной и Одоевского, на перекрёстке ул. Ленина и проспекта Димитрова, Богдана Хмельницкого и Театральной, пересечении улиц Лаврентьева и Коптюга, а также перекрёстке улиц Ильича, Университетского проспекта и Пирогова. Также ограждения разместят в районе Горской, 98 и Кропоткина, 323.

Мы нанесли перекрёстки, где появятся ограждения, на карту: