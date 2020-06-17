Центр организации дорожного движения Новосибирска объявил закупку на 9 км пешеходных ограждений. Максимальная цена контракта — 19 млн 998 тысяч рублей.
Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Организатор торгов — Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Согласно документу об аукционе, подрядчик должен будет поставить 9 км пешеходных ограждений.
— Начальная (максимальная) цена контракта: 19 998 000 рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2020 год, — говорится в сведениях о закупке.
В Центре организации дорожного движения корреспонденту НГС сообщили, что ограждения установят на перекрёстке улиц Геодезической и проспекта Карла Маркса, на пересечении Старого шоссе, улиц Подъёмной и Одоевского, на перекрёстке ул. Ленина и проспекта Димитрова, Богдана Хмельницкого и Театральной, пересечении улиц Лаврентьева и Коптюга, а также перекрёстке улиц Ильича, Университетского проспекта и Пирогова. Также ограждения разместят в районе Горской, 98 и Кропоткина, 323.
Мы нанесли перекрёстки, где появятся ограждения, на карту:
В ЦОДД добавили, что ограждения поставят по требованиям ГОСТ.
Электронный аукцион проведут 26 июня. Подрядчик должен будет поставить ограждения в Центр организации дорожного движения в течение 21 дня с момента подписания контракта.
Напомним, что в октябре прошлого года Новосибирск прогремел на всю страну с двойным забором. Обозреватель НГС нашёл 10 примеров бессмысленных ограждений, которые есть в городе.