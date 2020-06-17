«Ситуация под полным контролем»: в Минздраве ответили на заявление властей Болотнинского района о коронавирусе

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на обращение исполняющей обязанности главы Болотнинского района Новосибирской области Елены Ивановой, которая назвала обстановку в районе «тяжёлой».
Напомним, в обращении она также рассказала, что сейчас в их районе есть 14 случаев подтверждённого диагноза, но более 50 человек лежат в больнице с признаками коронавируса.
В ответе регионального Минздрава, впрочем, сообщаются другие цифры.
— По данным, предоставленным ЦРБ, 16 июня 2020 года в инфекционном отделении больницы находились 22 пациента, коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 6 человек. Согласно оперативной информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, Болотнинский район не входит в число лидеров по распространению коронавирусной инфекции, ситуация в районе, как и в целом в регионе, находится под полным контролем Министерства здравоохранения Новосибирской области, — уточнили в министерстве.
Там же пояснили, что накануне была изменена маршрутизация пациентов Болотнинского района с коронавирусной инфекцией: пациенты со средней и лёгкой степенью заболевания лечатся в Болотнинской ЦРБ, а пациенты в тяжёлом состоянии поступают в Новосибирск.
Насчёт ситуации в Болотнинском районе также высказалось Министерство труда и социального развития Новосибирской области.
— Министерство считает комментарий и. о. главы Болотнинского района относительно ситуации по статистическим данным распространения коронавирусной инфекции в муниципальном районе не корректным. В настоящее время диагноз COVID-19 не подтверждён у специалистов социальной сферы, — добавили там.
В Новосибирске пересчитали число медиков, заразившихся коронавирусом на работе, — только 18 из них получат выплаты.