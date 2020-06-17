17 июня среда
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 69.75
eur 79.04

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

«Ситуация под полным контролем»: в Минздраве ответили на заявление властей Болотнинского района о коронавирусе

Накануне и.о главы Болотнинского района обратилась к жителям из-за сложной обстановки в связи с COVID-19

5 191
42 Обсудить

Поделиться

Елена Иванова утверждала, что&nbsp;сложная обстановка сложилась в отделении социальной защиты населения

Елена Иванова утверждала, что сложная обстановка сложилась в отделении социальной защиты населения

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на обращение исполняющей обязанности главы Болотнинского района Новосибирской области Елены Ивановой, которая назвала обстановку в районе «тяжёлой».

Напомним, в обращении она также рассказала, что сейчас в их районе есть 14 случаев подтверждённого диагноза, но более 50 человек лежат в больнице с признаками коронавируса.

В ответе регионального Минздрава, впрочем, сообщаются другие цифры.

— По данным, предоставленным ЦРБ, 16 июня 2020 года в инфекционном отделении больницы находились 22 пациента, коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 6 человек. Согласно оперативной информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, Болотнинский район не входит в число лидеров по распространению коронавирусной инфекции, ситуация в районе, как и в целом в регионе, находится под полным контролем Министерства здравоохранения Новосибирской области, — уточнили в министерстве.

Там же пояснили, что накануне была изменена маршрутизация пациентов Болотнинского района с коронавирусной инфекцией: пациенты со средней и лёгкой степенью заболевания лечатся в Болотнинской ЦРБ, а пациенты в тяжёлом состоянии поступают в Новосибирск.

Насчёт ситуации в Болотнинском районе также высказалось Министерство труда и социального развития Новосибирской области.

— Министерство считает комментарий и. о. главы Болотнинского района относительно ситуации по статистическим данным распространения коронавирусной инфекции в муниципальном районе не корректным. В настоящее время диагноз COVID-19 не подтверждён у специалистов социальной сферы, — добавили там.

В Новосибирске пересчитали число медиков, заразившихся коронавирусом на работе, — только 18 из них получат выплаты.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в НовосибирскеБолотнинский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (42)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!