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В первый же день распродажи в довольно пустынном обычно магазине выстроились очереди

В первый же день распродажи в довольно пустынном обычно магазине выстроились очереди

Бренд женской одежды Bizzarro закрывает самый старый магазин в Новосибирске — на перекрёстке Советской и Ленина. Даже те, кто там никогда не был в нём знают это место по звучавшему итальянскому радио. Создатель и владелец бренда Валерий Зеленов говорит, что компанию подкосила пандемия.

Баннер, извещающий о скором закрытии магазина и финальной распродаже, прикрепляли на входе сегодня, 17 июня. В этот момент к нему подходил корреспондент НГС, однако внутри магазина было довольно много покупателей.

Зеленов объяснил, что информацию о закрытии ещё раньше разослали по собственной базе.

Скидок на часть вещей из новой коллекции, которые недавно успели пошить на фабрике, пока нет. Этот плащ, например, стоит почти 7000 рублей. Таков обычный уровень цен в магазине

Скидок на часть вещей из новой коллекции, которые недавно успели пошить на фабрике, пока нет. Этот плащ, например, стоит почти 7000 рублей. Таков обычный уровень цен в магазине

По словам Зеленова, магазин работает уже 10 лет и закрыть его решено, прежде всего, потому, что владелец помещения не согласился пойти на уступки по арендной плате, пока торговая точка была закрыта из-за карантина.

Владелец Bizzarro предполагает, что подобная судьба ждёт и часть магазинов в торговых центрах, которые ещё закрыты. По его данным, ТЦ так же отказываются сокращать арендную плату.

— К сожалению, мы не смогли получить практически никакой помощи в связи с пандемией, поскольку наша компания зарегистрирована, как производственная, мы ведь шьем одежду сами. А на легкую промышленность льготы и субсидии не распространяются, — говорит Зеленов.

Большая часть вещей на распродаже предлагается по ценам в районе тысячи рублей

Большая часть вещей на распродаже предлагается по ценам в районе тысячи рублей

В результате, компании пришлось пустить все резервы на выплату зарплаты для 150 работников фабрики и 10 собственных магазинов. Это не позволило вовремя закупить ткани, и теперь «Биззарро» приходится сокращать расходы везде, где только можно.

Чтобы избавиться от товарных остатков в магазине устроили финальную распродажу. Баннеры на входе обещают скидки «до 90%». Но найти вещей, на которые такая скидка, сегодня сразу не удалось. Некоторые платья продаются менее, чем за 20% от обычной цены. Правда, на выходе всё равно получается 790 или 890 рублей. Сегодня некоторые поклонники марки брали сразу по нескольку вещей. В небольшом торговом зале было необычно тесно.

Вопреки расхожему убеждению, на логотипе вовсе не сам Зеленов, а дизайнер Марко Николи, который действительно похож на него как родной брат&nbsp;

Вопреки расхожему убеждению, на логотипе вовсе не сам Зеленов, а дизайнер Марко Николи, который действительно похож на него как родной брат 

Торговая марка Bizzarro (итал. — странный, своеобразный) создана в 2000 году. Компания занимается разработкой и производством женской одежды (фабрики расположены в Прато (Италия) и в Новосибирске. В одноименной сети 40 магазинов расположенных от Южно-Сахалинска до Белгорода (три четверти открыты по франчайзингу).

Магазин на Советской был открыт 10 лет назад и запомнился, в частности, постоянно играющим на входе итальянским радио. Музыкальные треки прерывались репликами диджеев, прогнозом погоды и даже короткими новостями. Зеленов говорит, что по этому поводу ему даже пришлось долго судиться с РАО (Российское Авторское Общество), которое требовало с магазина плату за использование чужой интеллектуальной собственности, несмотря на то, что радиостанция официально разрешила использовать свои программы.

Некоторые покупатели берут сразу по нескольку вещей

Некоторые покупатели берут сразу по нескольку вещей

О том, как коронавирус ударил по малому и среднему бизнесу Новосибирска, мы рассказывали в начале июны — за время пандемии закрылись десятки кафе, ресторанов, салонов красоты и магазинов. Аналитики 2ГИС специально для НГС сравнили, сколько новосибирских компаний работало в феврале и сколько — в мае.

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закрывается магазин
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