Бренд женской одежды Bizzarro закрывает самый старый магазин в Новосибирске — на перекрёстке Советской и Ленина. Даже те, кто там никогда не был в нём знают это место по звучавшему итальянскому радио. Создатель и владелец бренда Валерий Зеленов говорит, что компанию подкосила пандемия.
Баннер, извещающий о скором закрытии магазина и финальной распродаже, прикрепляли на входе сегодня, 17 июня. В этот момент к нему подходил корреспондент НГС, однако внутри магазина было довольно много покупателей.
Зеленов объяснил, что информацию о закрытии ещё раньше разослали по собственной базе.
По словам Зеленова, магазин работает уже 10 лет и закрыть его решено, прежде всего, потому, что владелец помещения не согласился пойти на уступки по арендной плате, пока торговая точка была закрыта из-за карантина.
Владелец Bizzarro предполагает, что подобная судьба ждёт и часть магазинов в торговых центрах, которые ещё закрыты. По его данным, ТЦ так же отказываются сокращать арендную плату.
— К сожалению, мы не смогли получить практически никакой помощи в связи с пандемией, поскольку наша компания зарегистрирована, как производственная, мы ведь шьем одежду сами. А на легкую промышленность льготы и субсидии не распространяются, — говорит Зеленов.
В результате, компании пришлось пустить все резервы на выплату зарплаты для 150 работников фабрики и 10 собственных магазинов. Это не позволило вовремя закупить ткани, и теперь «Биззарро» приходится сокращать расходы везде, где только можно.
Чтобы избавиться от товарных остатков в магазине устроили финальную распродажу. Баннеры на входе обещают скидки «до 90%». Но найти вещей, на которые такая скидка, сегодня сразу не удалось. Некоторые платья продаются менее, чем за 20% от обычной цены. Правда, на выходе всё равно получается 790 или 890 рублей. Сегодня некоторые поклонники марки брали сразу по нескольку вещей. В небольшом торговом зале было необычно тесно.
Торговая марка Bizzarro (итал. — странный, своеобразный) создана в 2000 году. Компания занимается разработкой и производством женской одежды (фабрики расположены в Прато (Италия) и в Новосибирске. В одноименной сети 40 магазинов расположенных от Южно-Сахалинска до Белгорода (три четверти открыты по франчайзингу).
Магазин на Советской был открыт 10 лет назад и запомнился, в частности, постоянно играющим на входе итальянским радио. Музыкальные треки прерывались репликами диджеев, прогнозом погоды и даже короткими новостями. Зеленов говорит, что по этому поводу ему даже пришлось долго судиться с РАО (Российское Авторское Общество), которое требовало с магазина плату за использование чужой интеллектуальной собственности, несмотря на то, что радиостанция официально разрешила использовать свои программы.
О том, как коронавирус ударил по малому и среднему бизнесу Новосибирска, мы рассказывали в начале июны — за время пандемии закрылись десятки кафе, ресторанов, салонов красоты и магазинов. Аналитики 2ГИС специально для НГС сравнили, сколько новосибирских компаний работало в феврале и сколько — в мае.