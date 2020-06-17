Бренд женской одежды Bizzarro закрывает самый старый магазин в Новосибирске — на перекрёстке Советской и Ленина. Даже те, кто там никогда не был в нём знают это место по звучавшему итальянскому радио. Создатель и владелец бренда Валерий Зеленов говорит, что компанию подкосила пандемия.

Баннер, извещающий о скором закрытии магазина и финальной распродаже, прикрепляли на входе сегодня, 17 июня. В этот момент к нему подходил корреспондент НГС, однако внутри магазина было довольно много покупателей.