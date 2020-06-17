Оперштаб Новосибирской области озвучил новые данные по заражённым в регионе. По данным на 17 июня, за сутки диагноз был подтверждён у 107 человек, выписались 111 пациентов.

«Всего в регионе зарегистрировано 4604 случая COVID-19, из них — 309 детей. 2387 пациентов выздоровели, 62 пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ — 9 пациентов», — говорится в сообщении оперштаба.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, взрослых пациентов с COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1777 человек.