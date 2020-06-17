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Количество заражённых не снижается

Количество заражённых не снижается

Оперштаб Новосибирской области озвучил новые данные по заражённым в регионе. По данным на 17 июня, за сутки диагноз был подтверждён у 107 человек, выписались 111 пациентов.

«Всего в регионе зарегистрировано 4604 случая COVID-19, из них — 309 детей. 2387 пациентов выздоровели, 62 пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ — 9 пациентов», — говорится в сообщении оперштаба.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, взрослых пациентов с COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1777 человек.

— 264 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы районов области, — добавили в оперштабе.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 426 жителей региона, 22 872 человека сняты с наблюдения. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1034 случая ОРВИ, госпитализированы 29 пациентов с таким диагнозом.

В регионе коронавирус выявлен у 549 работников медицинских учреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи, а только 18.

Последние несколько дней оперштаб сообщает о сотне заболевших: вчера, например, стало известно о 103 заболевших, а позавчера — о 109.

НГС еженедельно рассказывает истории людей, которые победили коронавирус. Почитайте про водителя скорой, который переболел COVID-19, хотя все тесты показывали отрицательный результат (позже он проверился на антитела, и анализ оказался положительным).

Другой новосибирец ездил на работу на личном автомобиле и иногда ходил в магазин, придерживаясь всех мер предосторожности, но всё равно заболел. Сначала он думал, что у него обычная простуда, а потом ему стало жутко.

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Коронавирус в Новосибирске
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