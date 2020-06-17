Вчера, 16 июня, около 15:00 в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался 45-летний мужчина.

— Он следовал на автомобиле «Сузуки Эскудо» по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецка и на 130-м километре в Тогучинском районе совершил опрокидывание транспортного средства в левый кювет, — сообщили в ГУ МВД по региону.