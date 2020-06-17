Вчера, 16 июня, около 15:00 в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался 45-летний мужчина.
— Он следовал на автомобиле «Сузуки Эскудо» по автодороге К-19Р со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецка и на 130-м километре в Тогучинском районе совершил опрокидывание транспортного средства в левый кювет, — сообщили в
Водителя доставили в больницу, где он и скончался. В полиции уточняют, что мужчина получил тяжёлые травмы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка.
Также вчера мы рассказывали о массовой аварии на Винаповском мосту с участием пяти автомобилей и одного автобуса. Позже один из участников столкновения выложил запись с видеорегистратора.