Сегодня, 17 июня, региональный оперштаб сообщил свежую статистику по умершим от коронавируса.
— Скончались два пациента — мужчина в возрасте 73 года и женщина в возрасте 70 лет, — говорится в сообщении оперштаба.
О том, были ли у умерших какие-либо хронические заболевания, не сообщается.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Новосибирской области выросло до 62 человек.
Накануне оперштаб рассказал о трёх смертельных случаях — умерли мужчины в возрасте 64 и 65 лет и 69-летняя женщина. Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов тем временем заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу.
Сегодня утром на НГС вышел текст о том, что смертность в ковидных больницах может быть куда выше. Некоторые пациенты умирают, не дождавшись результатов анализа на коронавирус. В справках о смерти фигурируют идентичные диагнозы: «отёк легких». Кого-то из таких умерших хоронят в закрытых гробах. Кого-то по старинке — в открытом гробу, разрешая родным небольшую церемонию прощания. При этом родственники доподлинно не знают, был ли у их близкого COVID-19 — нет ни отрицательного теста, ни положительного. Как люди ищут правду после смерти своих близких — публикуем истории двух семей.