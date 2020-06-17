Сегодня, 17 июня, региональный оперштаб сообщил свежую статистику по умершим от коронавируса.

— Скончались два пациента — мужчина в возрасте 73 года и женщина в возрасте 70 лет, — говорится в сообщении оперштаба.

О том, были ли у умерших какие-либо хронические заболевания, не сообщается.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Новосибирской области выросло до 62 человек.

Накануне оперштаб рассказал о трёх смертельных случаях — умерли мужчины в возрасте 64 и 65 лет и 69-летняя женщина. Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов тем временем заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу.