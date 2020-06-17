17 июня среда
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 69.75
eur 79.04

Все новости

Все новости
В Новосибирской области продолжает расти число смертей от COVID-19&nbsp;

В Новосибирской области продолжает расти число смертей от COVID-19 

Сегодня, 17 июня, региональный оперштаб сообщил свежую статистику по умершим от коронавируса.

— Скончались два пациента — мужчина в возрасте 73 года и женщина в возрасте 70 лет, — говорится в сообщении оперштаба.

О том, были ли у умерших какие-либо хронические заболевания, не сообщается.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Новосибирской области выросло до 62 человек.

Накануне оперштаб рассказал о трёх смертельных случаях — умерли мужчины в возрасте 64 и 65 лет и 69-летняя женщина. Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов тем временем заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу.

Сегодня утром на НГС вышел текст о том, что смертность в ковидных больницах может быть куда выше. Некоторые пациенты умирают, не дождавшись результатов анализа на коронавирус. В справках о смерти фигурируют идентичные диагнозы: «отёк легких». Кого-то из таких умерших хоронят в закрытых гробах. Кого-то по старинке — в открытом гробу, разрешая родным небольшую церемонию прощания. При этом родственники доподлинно не знают, был ли у их близкого COVID-19 — нет ни отрицательного теста, ни положительного. Как люди ищут правду после смерти своих близких — публикуем истории двух семей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирскесмерть от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!