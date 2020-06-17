18 заражённых коронавирусом медиков получили страховую выплату (а всего заразились более 500). Хроника

В Новосибирске наступила среда — середина очередной рабочей недели, которую мы проведём в условиях ограниченных мер. Город и его жители по-прежнему ждут открытия общепита, ТРЦ и развлекательных центров, а тем временем, региональный оперштаб стабильно сообщает о сотне подтверждённых диагнозов за сутки. Вчера, 16 июня, стало известно о трёх смертях, а число заболевших стало больше на 103 человек.

А чем запомнится нам этот день? Ожидать ли нам послабления мер, или, наоборот, губернатор решит ужесточить режим? И какую статистику на этот раз сообщит оперштаб — снова стабильная сотня заболевших?

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