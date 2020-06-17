17 июня среда
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 69.75
eur 79.04
Тема дня Подозреваемый по делу Устиновой

Ведущие

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

18 заражённых коронавирусом медиков получили страховую выплату (а всего заразились более 500). Хроника

Следим за новостями о коронавирусе и не только

4 541
10 Обсудить

Поделиться

Как переживает город и его жители очередной день во время пандемии коронавируса

Как переживает город и его жители очередной день во время пандемии коронавируса

В Новосибирске наступила среда — середина очередной рабочей недели, которую мы проведём в условиях ограниченных мер. Город и его жители по-прежнему ждут открытия общепита, ТРЦ и развлекательных центров, а тем временем, региональный оперштаб стабильно сообщает о сотне подтверждённых диагнозов за сутки. Вчера, 16 июня, стало известно о трёх смертях, а число заболевших стало больше на 103 человек.

А чем запомнится нам этот день? Ожидать ли нам послабления мер, или, наоборот, губернатор решит ужесточить режим? И какую статистику на этот раз сообщит оперштаб — снова стабильная сотня заболевших?

Если вы заметили что-то необычное и считаете, что горожане должны об этом знать, присылайте фото и видео через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщить новость» на нашем сайте.

Ксения Лысенко

По данным Роспотребнадзора Новосибирской области на 11 июня, Covid-19 был обнаружен у 549 сотрудников медицинский учреждений (врачи, медсестры и другой вспомогательный персонал), но только 18 случаев заражения коронавирусом медработников признаны профессиональным заболеванием. Как отметили в Фонде социального страхования, им выплатили единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей.

Ксения Лысенко

В столь ранний час (но не для тех, кто работает с 9) в городе уже появились внушительные пробки. Например, движение встало на Октябрьском мосту — если вы планируете ехать с левого берега на правый, лучше воспользуйтесь метро. Кстати, такая же история с Большевичкой — готовьтесь к ожиданию в пробке.

Октябрьский мост окрасился в красный — движение здесь очень плотное

Октябрьский мост окрасился в красный — движение здесь очень плотное

Ксения Лысенко

Вчера, 16 июня, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что полностью отказаться от противоэпидемических мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, можно будет не раньше февраля 2021 года.

Мда, перспективы не радуют. А что вы думаете? Согласны с заявлением Мурашко?

    Ксения Лысенко

    Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Оказалось, что в Новосибирской области выздоровевших больше половины — 51% (данные на 16 июня).

    А вот лидером в СФО стала Хакасия, там выздоровевших 77%. Поэтому регион вошёл в общероссийский ТОП-10 территорий с самым большим процентом излечившихся от COVID-19.

    Ксения Лысенко

    Сегодня на НГС вышел материал о том, с каким трудом близким умерших в 11-й больнице даются поиски правды. Как и чем лечили моего родственника? Почему до сих пор нет результатов теста? Слухи о том, что к пациентам врачи не подходят по нескольку дней — правда? Такие вопросы задают себе родственники, недавно похоронившие своих близких. Важный момент — у умерших нет коронавируса, по крайней мере, результатов теста они так и не получили — ни при жизни, ни после смерти родственников. Вот истории двух семей.

    Ксения Лысенко

    Доброе утро, читатели! Давайте первым делом взглянем на общероссийскую статистику: в стране заболели коронавирусом за время пандемии 545 458 человек и более половины выздоровело — 294 306 человек. Смертей за это время — 7 284.

    Новосибирская область подбирается к пяти тысячам случаев заболеваний — сейчас в регионе 4497 случаев коронавируса.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ1
    • УДИВЛЕНИЕ1
    • ГНЕВ2
    • ПЕЧАЛЬ1

    Поделиться

    Поделиться

    Коронавирус в Новосибирске
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (10)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!