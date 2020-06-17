18 заражённых коронавирусом медиков получили страховую выплату (а всего заразились более 500). Хроника

По данным Роспотребнадзора Новосибирской области на 11 июня, Covid-19 был обнаружен у 549 сотрудников медицинский учреждений (врачи, медсестры и другой вспомогательный персонал), но только 18 случаев заражения коронавирусом медработников признаны профессиональным заболеванием. Как отметили в Фонде социального страхования, им выплатили единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей.
В столь ранний час (но не для тех, кто работает с 9) в городе уже появились внушительные пробки. Например, движение встало на Октябрьском мосту — если вы планируете ехать с левого берега на правый, лучше воспользуйтесь метро. Кстати, такая же история с Большевичкой — готовьтесь к ожиданию в пробке.
Вчера, 16 июня, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что полностью отказаться от противоэпидемических мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, можно будет не раньше февраля 2021 года.
Мда, перспективы не радуют. А что вы думаете? Согласны с заявлением Мурашко?
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Оказалось, что в Новосибирской области выздоровевших больше половины — 51% (данные на 16 июня).
А вот лидером в СФО стала Хакасия, там выздоровевших 77%. Поэтому регион вошёл в общероссийский ТОП-10 территорий с самым большим процентом излечившихся от COVID-19.
Сегодня на НГС вышел материал о том, с каким трудом близким умерших в 11-й больнице даются поиски правды. Как и чем лечили моего родственника? Почему до сих пор нет результатов теста? Слухи о том, что к пациентам врачи не подходят по нескольку дней — правда? Такие вопросы задают себе родственники, недавно похоронившие своих близких. Важный момент — у умерших нет коронавируса, по крайней мере, результатов теста они так и не получили — ни при жизни, ни после смерти родственников. Вот истории двух семей.
Доброе утро, читатели! Давайте первым делом взглянем на общероссийскую статистику: в стране заболели коронавирусом за время пандемии 545 458 человек и более половины выздоровело — 294 306 человек. Смертей за это время — 7 284.
Новосибирская область подбирается к пяти тысячам случаев заболеваний — сейчас в регионе 4497 случаев коронавируса.