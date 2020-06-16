Минздрав: ограничения по коронавирусу снимут в следующем году

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что полностью отказаться от противоэпидемических мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, можно будет не раньше февраля 2021 года.



— Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль, — сказал он в эфире программы «Док Ток» на Первом канале, отвечая на вопрос, когда ограничения можно будет полностью снять.



По словам Мурашко, говорить о полном снятии ограничений надо, когда ситуацию можно будет контролировать с помощью фармацевтики. Он не уточнил, идет речь о лекарствах от COVID-19 или о вакцине от коронавируса.

