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Минздрав: ограничения по коронавирусу снимут в следующем году

Глава министерства Михаил Мурашко считает, что это произойдет не раньше февраля

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Глава Минздрава выступил в эфире Первого канала

Глава Минздрава выступил в эфире Первого канала

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что полностью отказаться от противоэпидемических мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, можно будет не раньше февраля 2021 года.

— Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль, — сказал он в эфире программы «Док Ток» на Первом канале, отвечая на вопрос, когда ограничения можно будет полностью снять.

По словам Мурашко, говорить о полном снятии ограничений надо, когда ситуацию можно будет контролировать с помощью фармацевтики. Он не уточнил, идет речь о лекарствах от COVID-19 или о вакцине от коронавируса.

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коронавирусвакцинаэпидемия
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