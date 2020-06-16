Во вторник, 16 июня, оперштаб сообщил свежие данные: 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них — 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов скончались.

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