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На репетиции парада присутствовали военные без признаков инфекций и простудных заболеваний<br>

На репетиции парада присутствовали военные без признаков инфекций и простудных заболеваний

Во вторник, 16 июня, оперштаб сообщил свежие данные: 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них — 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов скончались.

Что ещё стало известно за сутки?

  • Новосибирский губернатор анонсировал отмену последних ограничений. Если власти не передумают, то в повседневной жизни о коронавирусе будут напоминать только маски (их носить как раз необходимо). При этом какой-то очевидной победой над пандемией пока не пахнет — количество новых инфицированных не снижается, люди продолжают умирать. Значит ли, что те, кто честно сидит в самоизоляции уже третий месяц, делают это зря? Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с несколькими новосибирцами, которые почти не выходили из дома с конца марта.
  • Первая репетиция парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на территории военного аэродрома Толмачёво в Новосибирской области. Показываем, как это было.
  • За сутки в Новосибирской области зарегистрировано ещё 3 смерти от коронавируса.
  • Оперштаб Новосибирской области сообщил новые данные: за сутки было выявлено 103 случая коронавирусной инфекции. Напомним, вчера сообщалось о 109 случаях.
  • Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Новосибирской области Елена Иванова обратилась к жителям из-за сложной ситуации с коронавирусом. Видеообращение Ивановой опубликовали в группе «Диалог Болотное» во «ВКонтакте».

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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