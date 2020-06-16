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Суд решил, что преподаватель НГПУ не насиловал студентку, и заставил опровергнуть порочащие сведения. Публикуем опровержение

Хотя сама студентка пришла в суд и заявила, что действительно говорила журналистам об изнасиловании

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Ранее в самом НГПУ подтверждали информацию, что в правовом управлении вуза зафиксировано обращение студенток по поводу рассылки им сообщений сексуального характера от преподавателя

Ранее в самом НГПУ подтверждали информацию, что в правовом управлении вуза зафиксировано обращение студенток по поводу рассылки им сообщений сексуального характера от преподавателя

Статья «Он начал с меня снимать штаны»: студентка НГПУ обвинила преподавателя в изнасиловании», опубликованная на сайте 30 апреля 2019 года, удалена по решению суда. Сведения о том, что Артём Г. Шабанов совершил изнасилование студентки НГПУ М. М. (имя изменено по её просьбе), признаны судом не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Артёма Г. Шабанова.


Вместе с тем редакция НГС обращает внимание читателей на то, что полностью соответствует действительности сам факт существования обвинений студентки в адрес преподавателя, а также то, что в редакцию НГС обратились студентки НГПУ с жалобой на преподавателя. Студентка, названная в материале «М. М.», сообщила такую информацию в жалобе в ректорат НГПУ, при даче объяснений в полиции, а также в Железнодорожном суде при рассмотрении дела по иску Шабанова. Студентка была опрошена в суде и лично подтвердила сведения, которые ранее сообщала в редакцию НГС. Суд, тем не менее, обязал нас удалить материал полностью, вероятно, посчитав, что мы не вправе публиковать рассказ девушки о произошедшем, раз уголовное дело так и не было возбуждено.

Не повлияло на исход дела и то, что ранее в самом вузе подтверждали информацию, что в правовом управлении университета зафиксировано обращение студенток о том, что им приходят сообщения сексуального характера от преподавателя Артёма Г. Шабанова. После публикации данного материал СК начал проверку, а после редакция написала о её результатах.

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