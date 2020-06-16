Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Новосибирской области Елена Иванова обратилась к жителям из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Видеообращение Ивановой опубликовали в группе «Диалог Болотное» «ВКонтакте».
— На сегодняшний день в нашем районе действительно складывается очень тяжёлая обстановка в связи с тем, что заболевание коронавирусом распространяется и растёт. На сегодняшний день у нас 14 случаев подтверждённого диагноза, но более 50 человек находятся в центральной районной больнице с неподтверждённым пока диагнозом, но с симптомами коронавируса. Очень сложная обстановка у нас сложилась в отделении социальной защиты населения, нет ни одного специалиста, который исполняет свои обязанности, — говорит в обращении Елена Иванова.
Она добавила, что тяжёлая обстановка складывается в центральной районной больнице, потому что там болеют медики. Елена Иванова попросила жителей соблюдать масочный режим, ходить в общественные места в перчатках, следить за своими детьми и родственниками старшего возраста.
— Убедительная просьба ко всем: кроме нас с вами никто о нас не позаботится, поэтому давайте беречь друг друга, давайте беречь себя, своих близких. Я очень прошу вас: оставайтесь дома как можно больше. Используйте все средства индивидуальной защиты, чтобы нашим врачам, которых и так у нас немного, было меньше работы, — добавила глава района.
В последней сводке от оперштаба по коронавирусу Новосибирской области, которую опубликовали сегодня, нет сведений о пациентах, которых госпитализировали в Болотнинскую ЦРБ.
— 228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — говорится в сообщении.
Вчера, 15 июня, глава Роспотребнадзора НСО сообщил, что Новосибирск почти вышел на плато по коронавирусу. Однако дальше возможно распространение инфекции в районах области.