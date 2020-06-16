Она добавила, что тяжёлая обстановка складывается в центральной районной больнице, потому что там болеют медики. Елена Иванова попросила жителей соблюдать масочный режим, ходить в общественные места в перчатках, следить за своими детьми и родственниками старшего возраста.

— Убедительная просьба ко всем: кроме нас с вами никто о нас не позаботится, поэтому давайте беречь друг друга, давайте беречь себя, своих близких. Я очень прошу вас: оставайтесь дома как можно больше. Используйте все средства индивидуальной защиты, чтобы нашим врачам, которых и так у нас немного, было меньше работы, — добавила глава района.



В последней сводке от оперштаба по коронавирусу Новосибирской области, которую опубликовали сегодня, нет сведений о пациентах, которых госпитализировали в Болотнинскую ЦРБ.