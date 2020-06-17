В НСО пересчитали медиков, которые заболели коронавирусом на работе — им заплатили почти по 70 тысяч

В Новосибирской области 18 случаев заражения коронавирусом медработников признаны профессиональным заболеванием. При этом, по данным Роспотребнадзора Новосибирской области на 11 июня, Covid-19 был обнаружен у 549 сотрудников медицинский учреждений (в это число входят медики и вспомогательный персонал).
Данные о числе признанных случаев сообщили в Новосибирском региональном отделении Фонда социального страхования на запрос корреспондента НГС.
— Медицинскими организациями города Новосибирска и Новосибирской области, с привлечением специалистов отделения Фонда, проведено двадцать пять врачебных комиссий по расследованию случаев заболевания медицинских работников новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) при исполнении ими трудовых обязанностей, обусловленных трудовыми отношениями с работодателями. По результатам расследования на 15 июня в отделение Фонда для дальнейшей оплаты медработникам единовременной страховой выплаты были направлены 18 справок, — сообщили в фонде
Соцстрах уже перечислил деньги медработникам.
— 18 медицинским работникам отделением Фонда была выплачена единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей. Общая сумма ежемесячных страховых выплат, произведенных отделением Фонда медицинским работникам на 15 июня составляет: 1 238 598 рублей. Учитывая, что справки, подтверждающие факт инфицирования медицинских работников при исполнении трудовых обязанностей поступают в отделение Фонда ежедневно, постоянно увеличивается количество единовременных страховых выплат, — добавили в ведомстве.
В каких именно учреждениях заразились медработники на работе в фонде не уточнили. Корреспондент НГС отправил запрос по этом поводу в региональный Минздрав.
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