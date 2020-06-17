В НСО пересчитали медиков, которые заболели коронавирусом на работе — им заплатили почти по 70 тысяч

В Новосибирской области 18 случаев заражения коронавирусом медработников признаны профессиональным заболеванием. При этом, по данным Роспотребнадзора Новосибирской области на 11 июня, Covid-19 был обнаружен у 549 сотрудников медицинский учреждений (в это число входят медики и вспомогательный персонал).



Данные о числе признанных случаев сообщили в Новосибирском региональном отделении Фонда социального страхования на запрос корреспондента НГС.

— Медицинскими организациями города Новосибирска и Новосибирской области, с привлечением специалистов отделения Фонда, проведено двадцать пять врачебных комиссий по расследованию случаев заболевания медицинских работников новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) при исполнении ими трудовых обязанностей, обусловленных трудовыми отношениями с работодателями. По результатам расследования на 15 июня в отделение Фонда для дальнейшей оплаты медработникам единовременной страховой выплаты были направлены 18 справок, — сообщили в фонде