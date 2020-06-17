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В НСО пересчитали медиков, которые заболели коронавирусом на работе — им заплатили почти по 70 тысяч

По последним данным, в регионе коронавирус выявлен у 549 работников медицинских учреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи

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18 медработников получили единовременным страховые выплаты по 68,8 тысяч рублей

18 медработников получили единовременным страховые выплаты по 68,8 тысяч рублей

В Новосибирской области 18 случаев заражения коронавирусом медработников признаны профессиональным заболеванием. При этом, по данным Роспотребнадзора Новосибирской области на 11 июня, Covid-19 был обнаружен у 549 сотрудников медицинский учреждений (в это число входят медики и вспомогательный персонал).

Данные о числе признанных случаев сообщили в Новосибирском региональном отделении Фонда социального страхования на запрос корреспондента НГС.

— Медицинскими организациями города Новосибирска и Новосибирской области, с привлечением специалистов отделения Фонда, проведено двадцать пять врачебных комиссий по расследованию случаев заболевания медицинских работников новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) при исполнении ими трудовых обязанностей, обусловленных трудовыми отношениями с работодателями. По результатам расследования на 15 июня в отделение Фонда для дальнейшей оплаты медработникам единовременной страховой выплаты были направлены 18 справок, — сообщили в фонде

Соцстрах уже перечислил деньги медработникам.

— 18 медицинским работникам отделением Фонда была выплачена единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей. Общая сумма ежемесячных страховых выплат, произведенных отделением Фонда медицинским работникам на 15 июня составляет: 1 238 598 рублей. Учитывая, что справки, подтверждающие факт инфицирования медицинских работников при исполнении трудовых обязанностей поступают в отделение Фонда ежедневно, постоянно увеличивается количество единовременных страховых выплат, — добавили в ведомстве.

В каких именно учреждениях заразились медработники на работе в фонде не уточнили. Корреспондент НГС отправил запрос по этом поводу в региональный Минздрав.

На прошлой неделе губернатор Новосибирской области анонсировал отмену последних ограничений. Если власти не передумают, то в повседневной жизни о коронавирусе будут напоминать только маски (их носить как раз необходимо). Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с несколькими новосибирцами, которые почти не выходили из дома с конца марта.

Сегодня стало известно, что Бердский городской суд назначил штраф в размере 15 000 рублей Марине Зеленцовой, которая распространяла фейковую информацию о коронавирусе.

Как Новосибирск проживает очередной день в условиях пандемии коронавируса вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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