В Новосибирске завершилась экспертиза лавочки из аквапарка, в которой в начале января застряла рука подростка. Мальчик захлебнулся — врачам удалось запустить его сердце на месте происшествия, но подросток в итоге скончался в реанимации.



О том, что лавочку забрали на экспертизу, стало известно в начале февраля.

— Были выявлены нарушения в проектной документации на лавочку, где застряла рука подростка, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. В чём заключались нарушения, следователи пока не сообщают.