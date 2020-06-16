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Так выглядела лавочка под водой. Рука подростка застряла между прутьями возле самого дна

Так выглядела лавочка под водой. Рука подростка застряла между прутьями возле самого дна

В Новосибирске завершилась экспертиза лавочки из аквапарка, в которой в начале января застряла рука подростка. Мальчик захлебнулся — врачам удалось запустить его сердце на месте происшествия, но подросток в итоге скончался в реанимации.

О том, что лавочку забрали на экспертизу, стало известно в начале февраля.

— Были выявлены нарушения в проектной документации на лавочку, где застряла рука подростка, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. В чём заключались нарушения, следователи пока не сообщают.

Расследование продолжается по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».

В аквапарке «Аквамир» не смогли оперативно прокомментировать результаты экспертизы и попросили направить письменный запрос, что и сделала корреспондент НГС.

Авторы: Густаво Зырянов, Александра Бруня

Ранее в учреждении утверждали, что все аттракционы отвечают требованиям безопасности.

Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду и сам выбраться на поверхность уже не смог. Он скончался в реанимации 13 января.

Всю информацию о гибели подростка мы собрали здесь.

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аквапаркСУ СК РФ по Новосибирской области
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