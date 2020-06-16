В Новосибирске завершилась экспертиза лавочки из аквапарка, в которой в начале января застряла рука подростка. Мальчик захлебнулся — врачам удалось запустить его сердце на месте происшествия, но подросток в итоге скончался в реанимации.
О том, что лавочку забрали на экспертизу, стало известно в начале февраля.
— Были выявлены нарушения в проектной документации на лавочку, где застряла рука подростка, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. В чём заключались нарушения, следователи пока не сообщают.
Расследование продолжается по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».
В аквапарке «Аквамир» не смогли оперативно прокомментировать результаты экспертизы и попросили направить письменный запрос, что и сделала корреспондент НГС.
Авторы: Густаво Зырянов, Александра Бруня
Ранее в учреждении утверждали, что все аттракционы отвечают требованиям безопасности.
Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду и сам выбраться на поверхность уже не смог. Он скончался в реанимации 13 января.
Всю информацию о гибели подростка мы собрали здесь.