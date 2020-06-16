Но в то время следователи отрицали, что в деле есть подозреваемые. Сегодня стало известно, что подозреваемый у следствия всё-таки появился.

— Подозреваемый объявлен в международный розыск, — кратко подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Более подробная информация о подозреваемом пока не разглашается в интересах следствия.

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