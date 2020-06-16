Новосибирские следователи заявили о том, что появился подозреваемый по делу об убийстве Натальи Устиновой.
Жительница Новосибирска исчезла 6 сентября прошлого года, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре, в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси. Сразу после исчезновения было заведено уголовное дело по статье «Убийство».
В декабре СК сообщал, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. В начале января НГС публиковал версию от своего источника о том, что к смерти женщины может быть причастен её новый знакомый с СТО: предположительно, он вызвался помочь ей с выбором автомобиля. По данным источника, этот мастер на следующий день после пропажи Натальи Устиновой улетел к себе на родину за пределы России и даже был объявлен в розыск.
Но в то время следователи отрицали, что в деле есть подозреваемые. Сегодня стало известно, что подозреваемый у следствия всё-таки появился.
— Подозреваемый объявлен в международный розыск, — кратко подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе
Более подробная информация о подозреваемом пока не разглашается в интересах следствия.
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В ноябре НГС публиковал три версии возможных причин убийства Натальи Устиновой.
Историю исчезновения и убийства Натальи Устиновой вы можете узнать здесь.