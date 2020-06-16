Один из участников массовой аварии на Винаповском мосту, которая произошла утром, опубликовал запись со своего видеорегистратора — на кадрах видно момент столкновения.



В ДТП попали пять автомобилей — Nissan Juke, Toyota Land Cruiser, Nissan AD, Toyota Vitz, Honda CR-V и один автобус. Пострадала девушка, которая была за рулём одного из автомобилей.

Видео аварии выложил водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Запись опубликовали в сообществе «АСТ-54». Видеорегистратор зафиксировал, как Nissan Juke подрезал Ford при перестроении, затем вытолкнул «Тойоту» на встречную полосу, где и возникла авария с ещё четырьмя транспортными средствами.