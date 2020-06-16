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Момент аварии попал на видеорегистратор

Момент аварии попал на видеорегистратор

Один из участников массовой аварии на Винаповском мосту, которая произошла утром, опубликовал запись со своего видеорегистратора — на кадрах видно момент столкновения.

В ДТП попали пять автомобилей — Nissan Juke, Toyota Land Cruiser, Nissan AD, Toyota Vitz, Honda CR-V и один автобус. Пострадала девушка, которая была за рулём одного из автомобилей.

Видео аварии выложил водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Запись опубликовали в сообществе «АСТ-54». Видеорегистратор зафиксировал, как Nissan Juke подрезал Ford при перестроении, затем вытолкнул «Тойоту» на встречную полосу, где и возникла авария с ещё четырьмя транспортными средствами.

Момент аварии снял водитель Toyota Land Cruiser

О другой массовой аварии на улице Петухова НГС писал в начале июня. Тогда в ДТП в Кировском районе пострадала 10-летняя девочка.

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массовая аварияВинаповский мостпострадавшие
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