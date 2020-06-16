В происшествии никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС.



В компании-перевозчике МКУ «ГЭТ» не смогли прокомментировать происшествие, потому что пока специалисты находятся на месте пожара, чтобы выяснить, почему он произошёл.



Другое происшествие с троллейбусом произошло в апреле. Тогда на проспекте Дзержинского, 2/1, троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. От удара у троллейбуса выбило лобовое стекло, а у «Тойоты» смяло заднюю часть.