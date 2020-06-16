Сегодня днём, 16 июня, в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев загорелся троллейбус.
О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— В 12:48 выехали на ликвидацию пожара, произошедшего в троллейбусе на улице Сибиряков-Гвардейцев. Через 3 минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. Пассажиры внутри троллейбуса отсутствовали, водитель был на месте. Оперативно возгорание было ликвидировано на площади 4 квадратных метра, — сообщили в ведомстве.
В происшествии никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС.
В компании-перевозчике МКУ «ГЭТ» не смогли прокомментировать происшествие, потому что пока специалисты находятся на месте пожара, чтобы выяснить, почему он произошёл.
Другое происшествие с троллейбусом произошло в апреле. Тогда на проспекте Дзержинского, 2/1, троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. От удара у троллейбуса выбило лобовое стекло, а у «Тойоты» смяло заднюю часть.