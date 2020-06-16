Жительницу Бердска оштрафовали на 15 тысяч — она распространяла фейк о коронавирусе по WhatsApp

Как ранее писало издание «Курьер.Среда.Бердск», свое сообщение автор аудиозаписи распространила в мессенджерах 15 апреля со ссылкой на «куму Юльку, её маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». По словам Зеленцовой, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице, а потом выписалась и «пошла заражать, делать педикюр-маникюр». При этом женский голос на аудио назвал адрес, где может проживать больная, и «нецензурно обзывал заболевшую».

Автора фейка вычислили в течение 10 дней, сообщал начальник полиции Бердска Владимир Соколов. Прокурор города Роман Сивак взял на контроль расследование дела.



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