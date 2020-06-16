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Тема дня Взрыв на полигоне под Новосибирском

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Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности&nbsp;

Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности 

Четверо военных пострадали на взрыве на Шиловском полигоне — у них зафиксированы травмы рук, сообщает ТАСС.

По информации издания, на полигоне произошел взрыв артиллерийского заряда из-за грубого нарушения техники безопасности.

— По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей, — цитирует ТАСС пресс-службу ЦВО.

В пресс-службе ЦВО корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить информацию.

Если вы стали очевидцем происшествия, знаете пострадавших или обстоятельства случившегося, сообщите в редакцию в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.

В 2013 году новосибирский офицер Евгений Елцуков погиб от взрыва на полигоне во время военных учений в Ростовской области. Тогда на полигоне «Кадамовский» под Новочеркасском взорвалась граната во время учебно-боевых стрельб из гранатомета. В результате один офицер погиб, пока ему оказывали первую помощь, еще двое солдат, проходящих контрактную службу, получили ранения разной степени тяжести.

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