В пресс-службе ЦВО корреспонденту НГС не смогли оперативно предоставить информацию.

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В 2013 году новосибирский офицер Евгений Елцуков погиб от взрыва на полигоне во время военных учений в Ростовской области. Тогда на полигоне «Кадамовский» под Новочеркасском взорвалась граната во время учебно-боевых стрельб из гранатомета. В результате один офицер погиб, пока ему оказывали первую помощь, еще двое солдат, проходящих контрактную службу, получили ранения разной степени тяжести.