В Новосибирской области прокуратура Купинского района передала в суд дело 17-летнего жителя деревни Покровка, который спалил собственную школу из-за нежелания учиться.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшего тяжкие последствия).
По версии следствия, 8 января этого года обвиняемый не захотел идти на занятия после каникул и решил сжечь здание.
— С этой целью он выставил стекло из оконного проема в кабинете директора (учительской), пролез через образовавшийся оконный проём в кабинет, где отключил от сети питания компьютер и провода видеонаблюдения. После чего прошел в кабинет географии, где имеющимися при себе спичками поджёг географические карты, висевшие на стенах. Убедившись, что огонь стал распространяться, злоумышленник покинул школу, — говорится в сообщении облпрокуратуры.
В результате здание школы полностью сгорело вместе со всей мебелью, а ущерб оценили в 2,3 миллиона рублей.
Обвиняемый полностью признал вину и частично возместил ущерб.
Как сообщили тогда в ГУ МЧС по области, пожарная сигнализация в школе сработала в 18:34:
— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений кровля одноэтажного деревянного здания горела открытым огнем, — говорится в сообщении спасателей. В тушении пожара задействовали 24 человека и 8 единиц техники.
В тот же день, 8 января, в Искитиме загорелся торговый комплекс «Центральный». Здание потушили только ближе к ночи. При разборе завалов спасатели нашли тело одного из арендаторов — предпринимателя Анатолия Овчинникова.