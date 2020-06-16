— С этой целью он выставил стекло из оконного проема в кабинете директора (учительской), пролез через образовавшийся оконный проём в кабинет, где отключил от сети питания компьютер и провода видеонаблюдения. После чего прошел в кабинет географии, где имеющимися при себе спичками поджёг географические карты, висевшие на стенах. Убедившись, что огонь стал распространяться, злоумышленник покинул школу, — говорится в сообщении облпрокуратуры.



В результате здание школы полностью сгорело вместе со всей мебелью, а ущерб оценили в 2,3 миллиона рублей.

Обвиняемый полностью признал вину и частично возместил ущерб.