Прокуратура направила в Октябрьский районный суд уголовное дело 26-летнего новосибирца, который пьяным въехал на ВАЗе в столб. В ДТП погибла девушка.

Его обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение пьяным ПДД, повлекшее по неосторожности смерть).



По версии следствия, авария случилась ночью 31 марта 2020 года. 26-летний водитель без прав ехал по Зеленодолинской, в салоне с ним было ещё два человека.

— В пути следования водитель избрал скорость движения более 60 километров в час, которая превышала разрешенную скорость движения транспортных средств в населённых пунктах. Двигаясь таким образом, водитель не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и продолжил двигаться по ней. В какой-то момент машину занесло, и она выехала на обочину, совершив наезд на световой столб, — говорится в сообщении.