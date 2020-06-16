Прокуратура направила в Октябрьский районный суд уголовное дело 26-летнего новосибирца, который пьяным въехал на ВАЗе в столб. В ДТП погибла девушка.
Его обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение пьяным ПДД, повлекшее по неосторожности смерть).
По версии следствия, авария случилась ночью 31 марта 2020 года. 26-летний водитель без прав ехал по Зеленодолинской, в салоне с ним было ещё два человека.
— В пути следования водитель избрал скорость движения более 60 километров в час, которая превышала разрешенную скорость движения транспортных средств в населённых пунктах. Двигаясь таким образом, водитель не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и продолжил двигаться по ней. В какой-то момент машину занесло, и она выехала на обочину, совершив наезд на световой столб, — говорится в сообщении.
19-летняя пассажирка погибла на месте, второй пассажир был госпитализирован. Экспертом было установлено, что ему причинен вред здоровью средней тяжести. Виновника ДТП задержали и отправили в СИЗО.
31 марта в Новосибирске произошла ещё одна похожая авария — в Ленинском районе «Тойоту» намотало на столб. В аварии погиб пассажир 1988 года рождения. Водителя с травмами доставили в больницу.