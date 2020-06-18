Как менялась цена на коммуналку за последние годы — показываем в картинках (с 1 июля снова изменится)

С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на коммунальные услуги — отопление, горячую воду, водоотведение, холодную воду и электроснабжение. До этого в январе вырос взнос за капитальный ремонт, а вот вывоз мусора, наоборот, подешевел.



Горячая и холодная вода

Сейчас мы платим за кубометр холодной воды 18,56 рубля, с июля эта цифра составит 19,46 рубля. Горячая вода будет стоить 114,54 рубля за кубический метр вместо 111,82 рубля.

Водоотведение