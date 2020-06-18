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Как менялась цена на коммуналку за последние годы — показываем в картинках (с 1 июля снова изменится)

За последние 5 лет коммунальные услуги в городе подорожали почти на 1000 рублей

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Электричество, вода и отопление подорожают с 1 июля

Электричество, вода и отопление подорожают с 1 июля

С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на коммунальные услуги — отопление, горячую воду, водоотведение, холодную воду и электроснабжение. До этого в январе вырос взнос за капитальный ремонт, а вот вывоз мусора, наоборот, подешевел.

Горячая и холодная вода

Сейчас мы платим за кубометр холодной воды 18,56 рубля, с июля эта цифра составит 19,46 рубля. Горячая вода будет стоить 114,54 рубля за кубический метр вместо 111,82 рубля.

Водоотведение

Поднимется оплата и за водоотведение — до 15,08 рубля. Это на 85 копеек дороже, чем сейчас

Отопление

Отопление будет стоить 1476,82 рубля за гигакалорию вместо 1331,35 рубля.

Электричество

За киловатт электричества придется платить 2,8 рубля вместо 2,67 рубля.

Капремонт и вывоз мусора

Капитальный ремонт с января стоит 7,72 рубля за квадрат вместо 7,05 рубля, а вывоз отходов 301,92 рубля за кубометр вместо 446,82 рубля. Это около 60 рублей с человека.

Мы собрали в одной картинке, как менялись тарифы на коммунальные услуги в городе за последние 5 лет. Неудивительно, но почти все услуги дорожали. Инфляция за это время составило около 34%.

Суммарные изменения в тарифах с 2015 года

Суммарные изменения в тарифах с 2015 года

И соотнесли цены со средней зарплатой, пенсией и прожиточным минимумом в регионе.

Примерная стоимость коммунальных услуг в Новосибирске в разные годы&nbsp;

Примерная стоимость коммунальных услуг в Новосибирске в разные годы 

О том, что стоимость «коммуналки» повысится, стало известно в конце прошлого года. Тогда мы показывали все изменения в одной картинке, посмотреть можно тут. До этого тарифы на коммунальные услуги изменялись 1 июля 2019 года.

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