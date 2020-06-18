Как менялась цена на коммуналку за последние годы — показываем в картинках (с 1 июля снова изменится)

С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на коммунальные услуги — отопление, горячую воду, водоотведение, холодную воду и электроснабжение. До этого в январе вырос взнос за капитальный ремонт, а вот вывоз мусора, наоборот, подешевел.
Горячая и холодная вода
Сейчас мы платим за кубометр холодной воды
Водоотведение
Поднимется оплата и за водоотведение — до
Отопление
Отопление будет стоить
Электричество
За киловатт электричества придется платить 2,8 рубля вместо 2,67 рубля.
Капремонт и вывоз мусора
Капитальный ремонт с января стоит 7,72 рубля за квадрат вместо 7,05 рубля, а вывоз отходов 301,92 рубля за кубометр вместо 446,82 рубля. Это около 60 рублей с человека.
Мы собрали в одной картинке, как менялись тарифы на коммунальные услуги в городе за последние 5 лет. Неудивительно, но почти все услуги дорожали. Инфляция за это время составило около 34%.
И соотнесли цены со средней зарплатой, пенсией и прожиточным минимумом в регионе.
О том, что стоимость «коммуналки» повысится, стало известно в конце прошлого года. Тогда мы показывали все изменения в одной картинке, посмотреть можно тут. До этого тарифы на коммунальные услуги изменялись 1 июля 2019 года.